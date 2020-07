Delhi Government के सभी Colleges एवं Universities की परीक्षाएं रद्द, CM Kejriwal ने PM को लिखा पत्र

नई दिल्ली। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ( Arvind Kejriwal Government ) के अधीन आने वाले सभी कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों ( Colleges and Universities ) की परीक्षाएं रद्द ( Exams canceled ) कर दी गई हैं। इन कॉलेजों के अंतिम वर्ष के छात्रों को इस बार बिना परीक्षा के ही डिग्री मिल जाएगी। इसके अलावा दिल्ली सरकार ( Delhi Government ) के कॉलेजों में इस बार सेमेस्टर परीक्षाएं ( Semester exams ) भी नहीं ली जाएंगी। वहीं केंद्रीय विश्वविद्यालयों ( Central universities ) में सेमेस्टर परीक्षा लेने के लिए यूजीसी ( UGC ) ने 30 सितंबर की समय-सीमा तय की है।

वहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ( Delhi CM Arvind Kejriwal ) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) को पत्र लिखकर केंद्र सरकार के विश्वविद्यालयों ( Central Universities ) की अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को कैंसिल करने की मांग की है। सीएम केजरीवाल ( CM Kejriwa ) ने अपने पत्र में लिखा कि हमारे युवाओं के लिए, मैं प्रधानमंत्री मोदी से व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करने और केंद्रीय सरकार ( Central Goverment ) के विश्वविद्यालयों की अंतिम वर्ष ( Final Year Exams ) की परीक्षाओं को रद्द करने और भविष्य को बचाने का आग्रह करता हूं।

In light of the major disruptions caused by the Coronavirus pandemic, Delhi govt has decided to cancel all Delhi state university exams including final exams https://t.co/g4SFLqaBQK