India में Corona Patients की संख्या 8 लाख के करीब, सरकार बोली- क्यों नहीं घबराने की कोई बात?

नई दिल्ली। देश में कोरोना मरीजों ( Coronavirus in india ) की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ( Union Ministry of Health ) की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार कोरोना रोगियों ( Corona patients ) की संख्या बढ़कर 8 लाख के पास पहुंच गई है। हालांकि सरकार ने इसको चिंता की बात नहीं बताया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्ष वर्धन ( Health Minister Harsh Vardhan ) ने शुक्रवार को बताया कि देश में कोरोना रिकवरी रेट ( Corona patients recovery rate ) अधिक है, जिसके चलते मृत्यु दर ( death rate ) काफी कम बनी हुई है। यही वजह है कि कोरोना संक्रमितों ( Corona infected ) की संख्या बढ़ने से चिंता की कोई बात नहीं है। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ( Health Minister ) ने देश में कोरोना के कम्युनिटी ट्रांसमिशन ( Community transmission ) होने की बात से इनकार किया है।

Recovery rate among COVID-19 patients stands at about 63%, mortality rate is just 2.72%. We are not concerned about the number of cases. We are ramping up testing so that maximum cases can be detected & treated: Union Health Minister Harsh Vardhan (1/2) pic.twitter.com/9rguGq4CRd