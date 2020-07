Vikas Dubey Encounter: मुठभेड़ में ढेर Gangster Amar Dubey के पिता 5 साल बाद निकले जिंदा, बेटे की मौत की सूचना पर आए सामने

नई दिल्ली। एक अजीबोगरीब घटना ( Police encounter ) में मारे गए बदमाश अमर दुबे ( Gangster Amar Dubey ) के पिता संजय दुबे गुरुवार को बिकरू गांव ( Bikaru Village ) में एक पुलिस ऑपरेशन ( Police operation ) के दौरान जिंदा हो उठे। इसी गांव में विकास दुबे ( Vikas Dubey ) ने अमर दुबे व अन्य अपराधियों के संग मिलकर आठ पुलिसकर्मियों की हत्या ( Kanpur Encounter ) कर दी थी। अमर दुबे को विकास दुबे ( vikas Dubey Encounter ) का दायां हाथ माना जाता था। पुलिस ने उसे हमीरपुर ( Hamirpur ) जिले के मौदाहा में बुधवार को मार गिराया था।

Kanpur: Latest visuals from the site of UP STF car convoy accident and encounter of #VikasDubey in Kanpur. Large number of people, police and media personnel seen in the area. pic.twitter.com/46hPDZ55R0

गुरुवार को, जब पुलिसकर्मी बिकरू गांव में एनकाउंटर में मारे गए अमर की जानकारी देने पहुंचे, उन्हें पता चला कि उसका पिता अभी भी जिंदा है। खबरी पुलिस को संजीव के ठिकाने ले गया, जहां वह लगभग एक दशक से गुमनामी की जिंदगी जी रहा था। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि संजीव जब अपने बेटे की मौत की खबर सुनकर अपने ठिकाने से बाहर आया तो पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पूछताछ के दौरान, उसने बताया कि वह एक दुर्घटना में बाल-बाल बच गया था, लेकिन उसने अपना पैर खो दिया।

संजीव के उपर हत्या की कोशिश, उगाही और लूट समेत 12 मामले चौबेपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज हैं। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि वह सात वर्ष पहले एक सड़क दुर्घटना के बाद अंडरग्राउंड हो गया था और परिवार वालों से यह खबर फैलाने के लिए कहा था कि वह मर गया है, ताकि उसके विरुद्ध चल रहे सारे आपराधिक मामले बंद हो जाएं।

आपको बता दें कि एसटीएफ अधिकारियों के साथ शुक्रवार सुबह कथित मुठभेड़ में गंभीर रूप से घायल होने के बाद गैंगस्टर विकास दुबे ने दम तोड़ दिया। कथित तौर एक सड़क दुर्घटना के दौरान जब उसका वाहन पलट गया तो उसने भागने की कोशिश की, इसी दौरान वह मारा गया।

A notorious criminal, Panna Yadav, was injured in an encounter with Special Task Force at Ahiranpurwa village in Hardi area of Bahraich last night. He was rushed to district hospital where he died. He was a resident of Gorakhpur & carrying a reward of Rs 50,000: SP Vipin Mishra pic.twitter.com/b9UEWcRIXF