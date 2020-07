Coronavirus: योगी सरकार का बड़ा फैसला- UP में शुक्रवार रात से 13 जुलाई तक रहेगा Lockdown

नई दिल्ली। देश में कोरोना मरीजों ( Coronavirus in india ) की संख्या हर रोज तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्य कोरोना वायरस ( Coronavirus in UP ) की बुरी तरह से चपेट में आ चुके हैं। यही वजह है कि कुछ राज्यों ने कोरोना वायरस ( Coronavirus ) की रोकथाम के लिए एक बार फिर सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। इस क्रम में उत्तर प्रदेश ने 13 जुलाई तक लॉकडाउन ( Lockdown in UP ) लागू करने की घोषणा की है। यूपी सरकार ( UP Government ) के अनुसार यह लॉकडाउन ( Lockdown ) शुक्रवार रात 10 बजे से शुरू होगा और 13 जुलाई अर्थात सोमवार की सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। हालांकि इस दौरान आवश्यक सेवाओं के लिए छूट जारी रहेगी।

पिछले 24 घंटों में 1248 नए मामले सामने आए हैं। एक्टिव केस की कुल संख्या 10373 हो गई है। पूरी तरह ठीक होकर डिस्चार्ज लोगों की संख्या 21127 हो गई है। अब तक कोरोना से 862 लोगों की मौत हुई है: यूपी के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद pic.twitter.com/1QPUlSvZhL — ANI_HindiNews (@AHindinews) July 9, 2020

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने आदेश जारी करते हुए कहा कि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के साथ संचारी रोगों (एनसिफेलाइटिस, मलेरिया, डेंगू, कालाजार) आदि की रोकथाम के लिए 10 जुलाई 2020 की रात से 13 जुलाई केा सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है। लॉकडाउन के दौरान पूरे राज्य में सभी कार्यालय, शहरी और ग्रामीण हाट, माकेर्ट, गल्ला मंडी और अन्य प्रतिष्ठान आदि बंद रहेंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को राज्य के बीते 24 घंटे में प्रदेश में रिकॉर्ड 1248 नए मामले सामने आए हैं।

Uttar Pradesh Government imposes lockdown in the State from 10 pm tomorrow till 5 am on 13th July. pic.twitter.com/KISyWekCW8 — ANI UP (@ANINewsUP) July 9, 2020

फिलहाल राज्य में एक्टिव केस की कुल संख्या 10,373 हो गई है। पूरी तरह ठीक होकर डिस्चार्ज लोगों की संख्या 21,127 है। प्रदेश के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि अब तक कोरोना से 862 लोगों की मौत हुई है। अब तक प्रदेश में कुल 10,36,106 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। वर्तमान में यूपी में कोरोना के 10 हजार 373 सक्रिय मरीज हैं, जिनका अलग-अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है।

All offices, markets and commercial establishments will remain closed. However, essential services will be allowed. Trains will continue to operate: UP Government #Lockdown pic.twitter.com/7rUHYXnT8a — ANI UP (@ANINewsUP) July 9, 2020

प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में टेस्टिंग का कार्य तेजी से किया जा रहा है। बुधवार को 30,000 सैम्पल प्रतिदिन जांच के लक्ष्य को पार करते हुए 32,826 सैम्पल की जांच की गई। इस प्रकार प्रदेश ने कोविड-19 की जांच में 10 लाख का आकड़ा पार करते हुए अब तक कुल 10,36,106 सैम्पल की जांच की गई है। इससे प्रदेश कोरोना टेस्ट में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है। उन्होंने बताया कि पूल टेस्ट के अंतर्गत कुल 2328 पूल की जांच की गई, जिसमें 1964 पूल 5-5 सैम्पल के तथा 364 पूल 10-10 सैम्पल की जांच की गई।