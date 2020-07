Mizoram में फिर महसूस किए गए Earthquake के झटके, घरों से बाहर निकल कर भागे लोग

नई दिल्ली। देश में कोरोना महामारी ( Coronavirus Crisis ) के बीच प्राकृतिक आपदाओं ( Natural disasters ) का सिलसिला भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक ओर जहां असम और बिहार में बाढ़ की चपेट में हैं, वहीं राष्ट्रीय राजधानी समेत देश के कई राज्यों में रह-रह कर भूकंप के झटके देखने को मिल रहे हैं। ताजा मामला उत्तरी-पूर्व राज्य ( Northeast states ) मिजोरम ( Mizoram ) से जुड़ा है। मिजोरम के चम्फई जिले में गुरुवार को मध्यम दर्जे का भूकंप ( earthquake in Mizoram ) आया, जिसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.3 मापी गई। भूकंप में जान-माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। दो सप्ताह के भीतर राज्य में यह आठवां भूकंप था।

An earthquake of magnitude 4.3 struck 23km South-West of Champhai, Mizoram at 2:28 pm today: National Center for Seismology (NCS) pic.twitter.com/lPjx6xzV64