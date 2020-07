Bihar के CM House में वेंटिलेटरयुक्त अस्पताल, Tejashwi Yadav ने दागे सवाल

नई दिल्ली। बिहार के मुख्यमंत्री आवास ( Bihar Chief Minister's residence ) में कोरोना की दस्तक Coronavirus in Bihar ) के बाद वहां वेंटिलेटरयुक्त अस्पताल ( Ventilated hospital ) बनवाया गया है, जिसमें बाजाब्ता पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल ( PMCH ) के चिकित्सकों और नर्सो की ड्यूटी लगाई गई है। इस पर विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ( Tejashwi Yadav ) और कांग्रेस के ललन कुमार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ( CM Nitish Kumar ) पर निशाना साधा है। नीतीश कुमार की भतीजी कोरोना पॉजिटिव ( Corona positive ) पाई गई हैं। इसके बाद पटना में मुख्यमंत्री आवास पर एक वेंटिलेटर युक्त अस्पताल बनवाया गया है। पीएमसीएच ने वहां छह डॉक्टरों, तीन नर्सो और एक वेंटिलेटर ऑपरेटर को तैनात करने का आदेश जारी किया है।

When CM's sample is sent for #COVID test, reports are received in 2 hrs. But in case of common men, it takes over 5-7 days. Now CM residence has been turned into a ventilator-equipped hospital,while poor people are suffering due to lack of medical facilities: RJD's Tejashwi Yadav https://t.co/FtK5IHl93d pic.twitter.com/9MhpFpWPly