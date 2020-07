Corona Crisis के बीच CBSE ने घटाया 9वीं से 12वीं तक का पाठ्यक्रम, जानें क्या हुआ फेरबदल

नई दिल्ली। कोविड-19 ( COVID-19 ) के बढ़ते मामलों के बीच स्कूलों के ना खुल पाने के कारण शिक्षा व्यवस्था पर काफी प्रभाव पड़ा है। स्कूलों के बंद होने के कारण शिक्षा के समय में भी कमी आई है जिसको ध्यान में रखते हुए CBSE ने शैक्षणिक सत्र 2020-21 ( Academic session 2020-21 ) के लिए 9वीं – 12वीं का पाठ्यक्रम संशोधित करने का निर्णय लिया है। मूल अवधारणाओं (Core Concepts) को बनाए रखते हुए पाठयक्रम ( Course )को यथांसभव 30% तक कम कर दिया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ( Human Resource Development Minister Ramesh Pokhriyal Nishank ) ने कहा, "कोरोना ( Coronavirus Crisis ) के कारण उत्पन्न हुए मौजूदा हालात को देखते हुए सीबीएसई के सिलेबस में कक्षा 9 से 12 तक 30 प्रतिशत कटौती करने का निर्णय लिया गया है। CBSE के सिलेबस (

syllabus ) में यह कटौती के केवल इसी वर्ष 2020-21 के लिए मान्य होगी।"

Indian Railways का बड़ा बदलाव: अब रोजाना नहीं चलेंगी ये ट्रेनें, Time Table में भी फेरबदल

Considering the importance of learning achievement, it has been decided to rationalize CBSE syllabus up to 30% by retaining the core concepts: Dr. Ramesh Pokhriyal, Union Minister for Human Resource Development pic.twitter.com/CBCHsW5o9F