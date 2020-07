Indian Railways का बड़ा बदलाव: अब रोजाना नहीं चलेंगी ये ट्रेनें, Time Table में भी फेरबदल

नई दिल्ली। देश में छाए कोरोना संकट ( Coronavirus Crisis ) के बीच भारतीय रेलवे ( Indian Railways ) ने बड़ा कदम उठाया है। दरअसल, रेलवे ने कुछ ट्रेनों की टाइमिंग ( Timing of trains ) में बदलाव किया है। रेलवे की ओर से गए इस बदलाव के तहत रोज चलने वाली कुछ स्पेशल ट्रेनों ( change in Special trains ) अब साप्ताहिक चला करेंगी। इसके साथ ही कुछ ट्रेनों की टाइम टेबल ( Time table ) में भी बड़ा फेरबदल किया गया है। आपको बता दें कि कोरोना काल में भारतीय रेलवे देश भर में श्रमिक स्पेशल ( shramik special trains ) और स्पेशल ट्रेनों ( Special trains ) का संचालन कर रहा है। इस बीच तेजी से फैलते कोरोना संक्रमण ( Coronavirus Infection ) को ध्यान में रखते हुए पूर्व व दक्षिण पूर्व रेलवे ( East and South Eastern Railway ) ने राज्य सरकार के अनुरोध पर यह फैसला लिया है।

FREQUENCY REDUCTION OF 02303/02304 HOWRAH – NEW DELHI - HOWRAH SPECIAL (VIA PATNA) & 02381/02382 HOWRAH – NEW DELHI - HOWRAH SPECIAL (VIA DHANBAD) pic.twitter.com/yFkcUJtIQF — Eastern Railway (@EasternRailway) July 7, 2020

अब रोजाना नहीं चलेंगी ये ट्रेनें

ट्रेन नंबर 02382- 17 जुलाई से नई दिल्ली से हावड़ा स्पेशल ट्रेन वाया धनबाद अब केवल शुक्रवार को नई दिल्ली से रवाना होगी।

02810/02809- 15 जुलाई से हावड़ा टू मुंबई सीएसटीएम स्पेशल ट्रेन प्रत्येक बुधवार को और 17 जुलाई से मुंबई सीएसएमटी से हर शुक्रवार चलेगी।

ट्रेन नंबर 02303- 11 जुलाई से हावड़ा से नई दिल्ली स्पेशल ट्रेन वाया पटना केवल शनिवार को हावड़ा से चलेगी।

ट्रेन नंबर 02304- 12 जुलाई से नई दिल्ली से हावड़ा स्पेशल ट्रेन वाया पटना अब केवल रविवार को नई दिल्ली से चलेगी।

ट्रेन नंबर 02381- 16 जुलाई से हावड़ा से नई दिल्ली स्पेशल ट्रेन वाया धनबाद केवल गुरुवार को हावड़ा से रवाना होगी।

02834/02833- 10 जुलाई से हावड़ा टू अहमदाबाद एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन शुक्रवार को हावड़ा से और 13 जुलाई से सोमवार को अहमदाबाद से रवाना होगी।

आपको बता दें कि इससे पहले भी भारतीय रेलवे ने अपनी 8 स्पेशल पैसेंजर ट्रेनों की टाइम टेबल में बदलाव किया था। भारतीय रेलवे फिलहाल 230 स्पेशल ट्रेनों को संचालन कर रहा है। इन ट्रेनों में यात्रा करने करने के लिए भारतीय रेलवे ने कुछ नियमों को निर्धारित किया है। जैसे कि ट्रेनों के लिए 120 दिन पहले बुकिंग करनी होगी।