Congress का सवाल- भारतीय सेना LAC पर हमारी सरजमी से पीछे क्यों हट रही?

नई दिल्ली। कांग्रेस ने लद्दाख में गलवान घाटी से भारतीय सैनिकों की वापसी की खबरों पर सरकार से सवाल किया है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि देश इस पर जवाब चाहता है। सुरजेवाला ने हिंदी में किए एक ट्वीट में कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, क्या आपके शब्द याद हैं? क्या आपके शब्दों के कोई मायने हैं? क्या बताएंगे कि अब हमारी फोर्स हमारी सरजमीं से क्यों पीछे हट रही हैं? देश जबाब मांगता है।

कांग्रेस नेता की टिप्पणी उन खबरों को लेकर है, जिनमें बताया गया है कि गलवान घाटी में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के पास भारतीय और चीनी सैनिक दो किलोमीटर तक पीछे हट गए हैं। यह वही स्थान है, जहां पिछले महीने एक हिंसक झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। झड़प में चीनी सैनिक भी हताहत हुए थे, मगर चीन ने अभी तक अपने सैनिकों के हताहत होने की बात पर चुप्पी साध रखी है।

Dear PM,



Pl answer a valid issue raised by one of India’s most respected ‘Security Expert’.



And pl don’t ask the troll army to brand him as “Anti National” now. https://t.co/PnfQghBqeS