देश भर में Coronavirus मामलों पर PM Modi ने की समीक्षा, Amit Shah और Harsh Vardhan रहे मौजूद

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस ( Coronavirus in india ) के संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आलम यह है कि भारत ने विश्व के सर्वाधिक कोरोना प्रभावित कई देशों ( Corona Affected Countries ) को भी पीछे छोड़ दिया है। भारत में कोरोना मरीजों ( Corona patients in india ) की संख्या आठ लाख के पार निकल चुकी है। ऐसा तो तब है जब केंद्र व राज्य सरकारें इस जानलेवा वायरस की रोकथाम के लिए हर संभव प्रयास कर रही हैं। इन सब चिंताओं ( COVID-19 situation ) के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( Prime Minister Narendra Modi ) ने इस पर शनिवार को एक समीक्षा बैठक ( reviewe meeting ) की है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) ने सार्वजनिक स्थानों पर व्यक्तिगत स्वच्छता और सामाजिक अनुशासन के पालन पर जोर दिया है।

