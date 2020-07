Jammu-Kashmir: Pakistan की साजिश- भारत में घुसपैठ की फिराक में 250-300 आतंकी

नई दिल्ली। भारत की ओर से पिछले साल पांच अगस्त को अनुच्छेद 370 ( Article 370 ) रद्द किए जाने के बाद से ही पाकिस्तान ( Pakistan ) बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान कश्मीर ( Jammu-Kashmir ) के लोगों को भड़काने में नाकाम रहा तो अब वह जम्मू-कश्मीर ( Jammu-Kashmir ) में अधिक से अधिक आतंकवादियों ( Terrorists ) को धकेलने की कोशिश कर रहा है। जीओसी-19 इन्फैंट्री डिवीजन कश्मीर ( GOC-19 Infantry Division Kashmir ) के मेजर जनरल वीरेंद्र वत्स ( Major General Virendra Vats ) ने शनिवार को उत्तरी कश्मीर ( North Kshmir ) के बारामूला में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान यह जानकारी दी कि पाकिस्तान बड़ी संख्या में आतंकियों को सीमा पार ( Cross-Border ) कराकर भारतीय क्षेत्र में भेजने की कोशिशों में लगा हुआ है।

Inputs indicate that their launchpads are fully occupied. If we've to guess, it could be anything between 250-300 terrorists presently occupying the launchpads opposite: Major General Virendra Vats, GOC 19 Infantry Division, Baramullah on present status of infiltration along LoC pic.twitter.com/hk8YXzZTTp