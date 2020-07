Sonia Gandhi ने 26 साल के Hardik Patel के हाथ सौंपा Gujarat Congress का भविष्य

नई दिल्ली। कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ( Congress President Sonia Gandhi ) ने गुजरात ( Gujarat congress ) में पार्टी को एक बड़ी मजबूती देते हुए शनिवार को पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ( Patidar leader Hardik Patel ) को राज्य इकाई का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त ( Working President ) कर दिया। कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ( Congress General Secretary K.C. Venugopal ) ने एक बयान में कहा, "सोनिया गांधी ने गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष ( Working President of Gujarat Pradesh Congress Committee ) के रूप में हार्दिक पटेल ( Hardik Patel ) की नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से मंजूरी दे दी है।"

Hardik Patel appointed Working President of Gujarat Pradesh Congress Committee with immediate effect. pic.twitter.com/ruyRoxqh92