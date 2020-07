Weather Update: Deli-NCR में 24 घंटे के भीतर Heavy Rain के आसार, जाने इन राज्य में कैसा रहेगा मौसम का हाल?

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ( Rain in Delhi NCR ) समेत उत्तर भारत ( Rain in North India ) के कई राज्यों में हल्की बारिश के बावजूद भी लोगों को उमस भरी गर्मी ( Delhi Hot Weahter ) से राहत नहीं मिल पा रही है। वहीं, बिहार समेत पूर्वोत्तर के कई इलाकों में भारी बारिश से बाढ़ ( Bihar Flood ) के हालात बने हुए हैं और फिलहाल मौसम ( weather update ) के कहर से निजात मिलने की उम्मीद नहीं है। हालांकि, भारत मौसम विज्ञान विभाग ( IMD ) के वरिष्ठ वैज्ञानिक राजेंद्र कुमार जेनामनी ने जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली में अगले 24 घंटे के भीतर भारी बारिश ( Heavy Rain in Delhi ) होने का अनुमान है। इस बीच 14 जुलाई को छोड़कर 16 जुलाई से फिर बारिश शुरू होगी।

इन राज्यों में बरेसगा पानी

भारत मौसम विज्ञान विभाग ( IMD ) ने रविवार को जारी अपने पूवार्नुमान में देश के पूर्वी और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में भारी बारिश होने की संभावना जताई है। मौमस विज्ञान विभाग के अनुसार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के उप-हिमालयी क्षेत्र, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में रविवार को काफी ज्यादा बारिश हो सकती है, जबकि Uttarakhand, Western Uttar Pradesh, Arunachal Pradesh, Assam and Meghalaya, Tamil Nadu, Puducherry में भारी से काफी भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा Himachal Pradesh, North Punjab, Haryana and Chandigarh, Chhattisgarh, North Odisha, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, areas of Gujarat, Konkan and Goa Rayalaseema and Karnataka के तटीय व दक्षिणी इलाके में जगह-जगह भारी बारिश हो सकती है।

#WeatherAlert for North Interior #Karnataka: Rain and thundershower with gusty winds will occur at many places of Bagalkot, Belgaum, Bidar, Bijapur, Dharwad, Gadag, Gulbarga, Haveri, Koppal, Raichur, Shimoga, Uttara Kannada and Yadgir districts during next 4-6 hours. pic.twitter.com/moZEqVlsYb — SkymetWeather (@SkymetWeather) July 12, 2020

मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ घंटों के अंदर Delhi, Faridabad, Gurugram, Meerut, Rohtak, Ghaziabad, Noida and Greater Noida में तेज हवा के साथ रिमझिम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने इस दौरान हवा की 30-60 किमी प्रति घंटा गति का अनुमान जताया है। इसके साथ ही Jammu Kashmir, Gilgit-Baltistan, Muzaffarabad, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Punjab के शेष हिस्सों और पश्चिम उत्तर प्रदेश, शेष मध्य प्रदेश, दक्षिण छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में मध्यम बारिश का अनुमान है।