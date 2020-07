Mumbai: Coronavirus से BMC के Assistant Commissione अशोक खैरनार की मौत

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस ( Coronavirus in india ) के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कोरोना वायरस ( Coronavirus Outbreak ) के मरीजों का आंकड़ा भारत में आठ लाख से आगे निकल चुका है। जबकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश और गुजरात जैसे राज्य बुरी तरह से कोरोना ( Coronavirus ) की चपेट में आ चुके हैं। कोरोना वायरस ( Coronavirus in Maharashtra ) से सबसे अधिक प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में रोजाना सैंकड़ों लोग इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं। शनिवार को बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) के एक वरिष्ठ अधिकारी की कोरोना से मौत हो गई। कोरोना से जान गंवाने वाले अधिकारी की पहचान अशोक खैरनार के रूप में हुई है। खैरनार बीएमसी के सहायक म्युनिसिपल कमिश्नर ( Assistant Municipal Commissioner of BMC ) के पद पर तैनात थे। इसके साथ ही खैरनार कोरोना के खिलाफ लड़ाई में BMC की टीम के सदस्य भी थे।

जानकारी के अनुसार 57 वर्षीय खैरनार ने तबीयत खराब होने पर अपना कोरोना टेस्ट कराया था, जिसमें उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इसके बाद उनको बांद्रा के गुरुनानक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी। हालत बिगड़ते देख बाद में उनको सेवेन हिल्स हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। जब यहां भी उनकी तबीयत में कोई सुधार नजर नहीं आया तो उनको फोर्टिस में ट्रांसफर कर किया गया। जहां उन्होंने शनिवार को इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।

जानें कैसे हुआ कोरोना संक्रमण?

बीएमसी के अधिकारियों ने बताया कि खैरनार चुकी कोरोना टीम के मेंबर भी थे, इसलिए वह अक्सर फील्ड में रहते थे। इसलिए अनुमार यही है कि फील्ड में रहते ही उनको कोरोना संक्रमण हुआ होगा। आपको बता दें कि कोविड—19 के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे 103 फ्रंटलाइन कार्यकर्ता

अब तक अपनी जान गवां चुके हैं। जबकि दो हजार से ज्यादा कोरोना वॉरियर्स इस गंभीर वायर से संक्रमित हैं। आलम यह है कि कोरोना के खिलाफ जंग में महती भुमिका निभाने वाली बीएमसी के वरिष्ठ अधिकारी भी अब कोरोना वायरस का शिकार हो रहे हैं। पिछले दिनों बीएमसी के डेप्युटी म्युनिसिपल कमिश्नर शिरीष दीक्षित ने भी कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते अपनी जांच गंवाई थी।

मुंबई अधिक प्रभावित शहर

गौरतलब है कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में शनिवार को कोरोना के 1308 नए मामले रिकॉर्ड किए गए हैं। जबकि इस घातक बीमारी से 24 घंटे के भीतर 39 लोग जिंदगी की जंग हार गए हैं। सरकारी आंकड़े के अनुसार मुंबई में फिलहाल, 91 हजार 457 लोग कोरोना संक्रमित हैं। वहीं, 5 हजार से अधिक लोग अपनी जान गवां चुके हैं। इसके साथ ही 63 हजार 431 मरीज कोरोना को मात देकर हॉस्पिटल से अपने घरों को लौट चुके हैं।