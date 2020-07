Delhi में 24 घंटे के दौरान मिले 1246 नए Corona Case, 40 लोगों की मौत

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस ने तबाही मचा रखी है। यही वजह है कि दिल्ली में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोनावायरस के कारण 40 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। दिल्ली में कोरोना से संक्रमित हुए 90 हजार से अधिक व्यक्ति अभी तक स्वस्थ हो चुके हैं। हालांकि इसी बीच दिल्ली में कोरोनावायरस से 34 सौ से अधिक मृत्यु भी हुई है। दिल्ली सरकार ने सोमवार को जारी कोरोना बुलेटिन में कहा, बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना से 40 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। दिल्ली में अभी तक कोरोना से कुल 3411 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। 24 घंटे के दौरान दिल्ली में 1246 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। दिल्ली में अब कुल 1 लाख, 13 हजार 740 कोरोना पॉजिटिव मामले हो चुके हैं।

12,171 #COVID19 tests conducted in the national capital today - 3860 RTPCR/CBNAAT/True NAAT tests and 8311 Rapid antigen tests: Delhi Government https://t.co/ADygMVo5EO

दिल्ली में अभी तक सामने आए कोरोना पॉजिटिव मामलों में से 91,312 व्यक्ति स्वस्थ हुए हैं। जबकि 19,017 एक्टिव कोरोना रोगी हैं। एक्टिव कोरोना रोगियों में से 11,170 कोरोना पॉजिटिव लोगों का उपचार उनके घरों पर ही हो रहा है। इन सभी व्यक्तियों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। इस बीच दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़कर 658 हो गई है। ये वे इलाके हैं, जहां एक साथ कई कोरोना रोगी पाए जाते हैं। बुधवार तक इन कंटेनमेंट जोन की संख्या 458 थी।

1246 #COVID19 positive cases, 1344 recovered/discharged/migrated and 40 deaths in Delhi today. The total number of positive cases in the national capital rises to 1,13,740 including 91,312 recovered/discharged/migrated and 3,411 deaths: Government of Delhi pic.twitter.com/tagL8ExLE9