Rajasthan political crisis: sachin pilot ने rahul gandhi से मुलाकात की बात नकारी, Congress की मुश्किल बढ़ी

नई दिल्ली। राजस्थान में राजनीतिक संकट ( Rajasthan political crisis ) सुलझाने और नाराज सचिन पायलट ( Sachin Pilot ) को शांत कराने के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ( Priyanka Gandhi Vadra ) समेत तमाम बड़े नेताओं ने हस्तक्षेप किया है। वहीं, सचिन पायलट ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ( Congress Leader Rahul Gandhi ) से मुलाकात का खंडन किया है। दरअसल, मीडिया रिपोर्ट के हवाले से खबर आई थी कि सचिन पायलट सोमवार को राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। वहीं, सचिन पायलट ने दावा किया है कि राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ( Ashok Gehlot Government ) अल्पमत में है। उनके पास पर्याप्त नंबर नहीं है।

Ashok Gehlot govt doesn’t have numbers they claim. CM’s back garden isn't the place to prove majority, it’s done in Assembly. If they have numbers as claimed then why not do a head count, take them to Guv instead of moving them to hotel?: Sources close to Sachin Pilot (file pic) pic.twitter.com/lDoUM8zsOH