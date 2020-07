Army Chief MM Naravane ने Infiltration और Ceasefire Violation को लेकर PAK को चेताया, Zero Tolerance Policy को दोहराया

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर ( Jammu-Kashmir ) में बढ़ती आतंकी गतिविधि ( Terrorist activity )

और सीमा पर हो रही संघर्ष विराम का उल्लंघन ( LoC Ceasefire violation ) के बीच थल सेना प्रमुख एमएम नरवणे ( Army Chief General Manoj Mukund Naravane ) सोमवार को जम्मू ( Jammu ) पहुंचे। सेना प्रमुख ( Army Chief ) ने यहां पाकिस्तान सीमा ( PAK Border ) पर तैनात सैनिकों के ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। सेना प्रमुख ने इस दौरान पाकिस्तान को घुसपैठ ( Infiltration ) के प्रयास और संघर्ष विराम उल्लंघन ( Ceasefire violation ) को लेकर चेताया। उन्होंने कहा कि सीमा पर होने वाले ऐसी घटनाओं के प्रति भारत जीरो टॉलरेंस ( Zero tolerance ) की नीति पर कायम है। नरवणे ने सेना के वरिष्ठ अफसरों से भी मुलाकात कर सीमा पर ताजा हालात की जानकारी ली।

Vikas Dubey Encounter Case: Supreme Court में मंगलवार को होगी जनहित याचिकाओं पर सुनवाई

Army Chief General MM Naravane during the visit to Jammu reinstated the fact of ‘Zero tolerance’ against the ceasefire violations by Pakistan and infiltration attempts by terrorists. pic.twitter.com/sHFHxdChDo

सेना प्रमुख ने पाकिस्तान के चेताते हुए कहा कि दुश्मनों के छद्म युद्ध को असफल बनाने के लिए सरकार और सभी एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं और भविष्य में भी काम करती रहेंगी। यही सेना प्रमुख ने दुश्मन के किसी भी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देने को लेकर भी देश को आश्वस्त किया। इस दौरान रक्षा प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि सेना प्रमुख नरवणे ने जम्मू-पठानकोट क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सीमा के अग्रिम इलाकों का भी दौरा किया। इसके साथ ही उन्होंने राइजिंग स्टार कॉर्प्स के तहत कठुआ, सांबा, जम्मू और पठानकोट में सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया।

Sharad Pawar बोले- India को Economic Crisis से निकालने के लिए Manmohan Singh की जरूरत

Army Chief General Manoj Mukund Naravane in Jammu today to review the operational preparedness of troops deployed along the border with Pakistan. He will be briefed by senior commanders on the security situation there: Indian Army officials pic.twitter.com/OAPBKDWsLy