Maharashtra में अब Corona Drug Remdesivir खरीदने के लिए दिखाना होगा Aadhaar card, कालाबाजारी पर लगेगी रोक

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस ( Coronavirus in Maharashtra ) मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच राज्य प्रशासन ने बड़ा फैसला किया है। प्रशासन ने अब अब कोरोना वायरस की दवा रेमडेसिवीर ( Coronavirus drug Remdesivir ) के लिए आधार कार्ड ( Aadhar Card ) अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ ही अब लोगों को कोरोना वायरस की दवा ( Medicine for Coronavirus ) लेने के लिए डॉक्टर के पर्चे या फिर कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट ( Covid-19 positive report ) दिखाने के बाद ही मिल सकेगी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र प्रशासन ( Maharashtra administration ) ने यह कदम कोरोना वायरस संकट ( Coronavirus Crisis ) के बीच मास्क, सैनिटाइटर और दवाओं की बढ़ी कालाबाजारी ( Black marketing ) की रोकथाम के लिए उठाया है।

Maharashtra reported 7,827 new COVID-19 cases and 173 deaths in the last 24 hours, taking total number of cases to 2,54,427 including 1,40,325 recoveries and 10,289 deaths: State Health Department pic.twitter.com/yTpJu87wiF