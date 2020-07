JP Nadda बोले- Kerala में तेजी से बढ़ रही BJP, 'gold smuggling case' में राज्य सरकार पर उठाए सवाल

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ( BJP National President JP Nadda ) ने कहा है कि केरल में भारतीय जनता पार्टी ( Kerala BJP ) का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। राज्य में आने वाले समय में कमल खिलकर रहेगा। भाजपा अध्यक्ष ने केरल के कासरगोड ( Kasaragod ) में नए बने जिला समिति कार्यालय भवन 'डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंदिर' ( Dr. Syama Prasad Mookerjee Mandiram ) का रविवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग ( Video conferencing ) से उद्घाटन करते हुए कहा कि भले ही केरल में पार्टी सत्ता में नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ( PM Narendra Modi ) ने राज्य के विकास के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी है।

Weather Update: Deli-NCR में 24 घंटे के भीतर Heavy Rain के आसार, जाने इन राज्य में कैसा रहेगा मौसम का हाल?

Shri @JPNadda inaugurates the newly constructed BJP District Committee office ‘Dr. Syama Prasad Mookerjee Mandiram’ in Kasaragod, Kerala. https://t.co/bWBZWNrPxZ — BJP (@BJP4India) July 12, 2020

उन्होंने कहा, "पिछले दशक में, केरल में भाजपा तेजी से बढ़ी है। हमारा वोट प्रतिशत छह से 16 प्रतिशत हो गया है। पंचायत स्तर पर हमारी उपस्थिति है। हमारी सदस्यता बहुत कम समय में 11 से 25 लाख बढ़ी है। हम सभी जानते हैं कि केरल में भाजपा के आदर्शो से लड़ने के लिए एलडीएफ और कांग्रेस ने कैसे हाथ मिलाया। हम यह देखने के लिए ²ढ़ हैं कि आने वाले समय में सिर्फ कासरगोड में ही नहीं, बल्कि पूरे केरल में कमल खिलेगा।"

Home Minister Amit Shah बोले, Corona के खिलाफ हमारी लड़ाई की दुनिया बनी गवाह

Rahul Gandhi is raising questions about China again & again. People of India know that during the Doklam stand-off, you were meeting the Chinese Ambassador in secrecy. You misled people, country got to know when the Chinese Ambassador put photos online: JP Nadda, BJP President pic.twitter.com/jSh2ypfkSv — ANI (@ANI) July 12, 2020

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने केंद्र सरकार के केरल में किए कार्यो को गिनाते हुए कहा कि राज्य में रेलवे के विकास के लिए 2 लाख करोड़ रुपये, राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए 64,000 करोड़ रुपये और कोचीन शिपयार्ड के विकास के लिए 3,400 करोड़ रुपये दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि तिरुवनंतपुरम और कोच्चि को 'सोलर सिटीज' का दर्जा दिया गया है। केरल के 17 शहरों को अमृतधारा स्कीम से लिंक करने के साथ राज्य की आठ नदियों में रीवर फ्रंट बनाने के लिए एक हजार करोड़ दिए गए। 17 फूड पार्क भी बनाए गए हैं।

Mumbai: Coronavirus से BMC के Assistant Commissione अशोक खैरनार की मौत

The colour of gold is yellow everywhere but in Kerala, it is red, red and red. What is the relationship between that IT officer and the personal secretary of the Chief Minister?: Jagat Prakash Nadda, BJP President on Kerala gold smuggling case (1/2) pic.twitter.com/Uxg4gZoTk6 — ANI (@ANI) July 12, 2020

जेपी नड्डा ने पार्टी कार्यालय के बारे में कहा कि किसी भी पार्टी के समुचित कार्य और योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए एक ऑफिस की आवश्यकता होती है। कासरगोड कार्यालय डिजिटल रूप से सुसज्जित है और इसमें सभी आधुनिक सुविधाएं हैं। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार को केरल में पिनाराई विजयन की अगुवाई वाली सरकार पर एक हाई-प्रोफाइल सोने की तस्करी के मामले में अपनी भागीदारी पर सवाल उठाया। उन्होंने केरल सरकार पर राज्य में कोरोनोवायरस संकट "गड़बड़ाने" और "नकारात्मक" रवैये के साथ महामारी का मुकाबला करने का भी आरोप लगाया।

Coronavirus: Maharashtra में Corona का कहर जारी, Governor Koshyari ने खुद को किया Isolate

We can see the heat in CM's office also. He wrote to Prime Minister saying no stone should remain unturned as far as the investigation is concerned. We have a saying 'chor ki daadi mein tinka', it means the office of CM is also involved somewhere: JP Nadda, BJP President (2/2) https://t.co/Mi3JuNKnkh — ANI (@ANI) July 12, 2020

केरल में पार्टी कार्यकर्ताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए, जेपी नड्डा ने पूछा, "सोने का रंग हर जगह पीला है लेकिन केरल में यह लाल, लाल और लाल है।

उन्होंने कहा, हमने प्रधानमंत्री को लिखा है कि जहां तक जांच की बात है, तो इसमें कोई कसर शेष नहीं रहनी चाहिए। एक कहावत है 'चोर की दाड़ी में तिनका', इसका मतलब सीएम का कार्यालय भी कहीं न कहीं इसमें शामिल है।