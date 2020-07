तीन महीने तक सिर में घुसे तीर के साथ भटकती रही बत्तख, फिर ऐसे मिला नया जीवन

नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर एक बत्तख की तस्वीर ( Picture of a duck Viral on social media ) आग की तरह वायरल हो रही है। इस तस्वीर में बत्तख के सिर में एक तीर घुसा ( An arrow ducked into a duck's head ) है, जो उसकी खोपड़ी के बिल्कुल आर-पार हुअर नजर आ रहा है। यहां चौंकाने वाली बात यह है कि बावजूद इसके बत्तख जिंदा थी। कुछ लोगों जब यह बत्तख मिली तो वो उसको हॉस्पिटल ले गए, जहां ऑपरेशन के बाद उसके सिर से तीर को बाहर निकाल दिया गया। एक रिपोर्ट के अनुसार बत्तख के साथ यह घटना तीन महीने पहले घटी थी।

दरअसल, यह तस्वीर चेक रिपब्लिक ( Czech Republic ) के पिलसेन शहर ( Pilsen city ) की है। यहां की Radbuza नदी में बत्तख के सिर में यह तीर जा घुसा था। बताया जा रहा है कि बत्तख पर क्रॉसबो (एक तरह का धनुष) से वार किया गया था।

शहर के ‘एनिमल रेस्क्यू सेंटर’ के चीफ Karel Makon के अनुसार ‘ बत्तख पहली बार पकड़ने का प्रयास अप्रैल में किया गया था, लेकिन उस समय वह भाग की गईथी। इसके बाद लगातार प्रयास जा रहे और आखिरकार हमें सफलता मिली। एक तीर उसकी गर्दन के बिल्कुल आर-पार था। इस तीर की आगे का हिस्सा स्टील का था।

Karel ने बताया कि बत्तख को पकड़ने के बाद उसको एक स्थानीय पशु चिकित्सालय ले जाया गया। यहां पर उसके सिर व गर्दन का एक्स-रे कराया गया। इसके बाद तमाम मेडिकल जांच के बाद सावधानी पूवर्क ह तीन उसकी गर्दन से बाहर निकाला गया। उन्होंने बताया कि इस बीच हमें लगातार उसकी जान की चिंता बनी हुई थी, जरा सी असावधानी बहुत घातक सिद्ध हो सकती थी। आॅपरेशन पूरी तरह से सफल रहा। होश आने के बाद बत्तख धीरे—धीरे सामान्य होने लगी, लेकिन कुछ दिनों तक उसको डॉक्टरों की देखरेख में रखा गया। जब वह पूरी तरह से स्वास्थ्य हो गई तो उसको वापस पानी में छोड़ दिया गया।

Makon ने बताया कि इस बात की पूरी संभावना है कि शिकारियों ने ही बत्तख की यह हालत की थी, लेकिन कोई सबूत न मिलने के कारण अपराधी को अभी तक पकड़ा नहीं जा सका। हालांकि पुलिस अपना काम कर रही है।