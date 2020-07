Delhi: BJP Leaders बढ़े बिजली बिलों के मुद्दे उठाएंगे, Power companies के खिलाफ करेंगे आंदोलन

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ( Delhi BJP ) ने दिल्ली में बिजली कंपनियों के खिलाफ आंदोलन ( Agitation against power companies ) चलाने का निर्णय लिया है। दिल्ली इकाई की गुरुवार को हुई बैठक में इसका प्लान तैयार किया गया। भाजपा नेता ( BJP Leaders ) अब दिल्ली में बढ़े बिजली बिलों ( Increased electricity bills in Delhi ) के मुद्दे को उठाएंगे और जनता को भी इस आंदोलन में शामिल करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष आदेश कुमार गुप्ता ( Delhi State President Aadesh Kumar Gupta ) की अध्यक्षता में गुरुवार को पार्टी कार्यालय पर इस मसले पर बैठक हुई। संगठन महामंत्री सिद्धार्थन ( Organization General Secretary Siddharthan ) और नेता प्रतिपक्ष रामवीर बिधूड़ी ( Leader of Opposition Ramveer Bidhuri ) की मौजूदगी में हुई इस बैठक में सभी प्रदेश पदाधिकारियों ने भाग लिया।

Mumbai में आफत की बारिश: दो इमारातों के हिस्से गिरने मचा हड़कंप, दो लोगों की मौत

इस दौरान दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान बिजली घोटाले का मुद्दा गूंजा। कहा गया कि लॉकडाउन में 2 लाख छोटी व बड़ी इंडस्ट्रीज बंद रहीं, फिर भी फिक्स चार्ज व एवरेज बिल के नाम पर भारी बिल वसूला जा रहा है। दिल्ली में सात लाख से अधिक दुकान व ऑफिस हैं। इन सभी से फिक्स चार्ज के नाम पर मोटा पैसा वसूला जा रहा है।

Jammu and Kashmir के Kupwara में सुरक्षाबलों ने आतंकी का किया ढेर, घुसपैठ की कोशिश नाकाम

दिल्ली बीजेपी के नेताओं ने केजरीवाल सरकार और बिजली कंपनियों पर 1131 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की। प्रदेश अध्यक्ष आदेश कुमार गुप्ता के मुताबिक, लॉकडाउन के दौरान सब्सिडी और फिक्स चार्ज के नाम पर दिल्ली सरकार ने बिजली कंपनियों के साथ मिलकर यह घोटाला किया है। बिजली उपभोक्ताओं को सब्सिडी का लाभ भी नहीं दिया जा रहा है। भाजपा नेताओं ने कहा कि केजरीवाल सरकार की चुप्पी बता रही कि बिजली कंपनियों से उसकी सांठगांठ है।

Kulbhushan Jadhav से मिले Indian diplomat, PAK officer के सामने नहीं हो पाई खुलकर बात

Rajasthan political crisis: संकट में Sachin Pilot को आई इस दोस्त की याद, मदद के लिए किया फोन

प्रदेश अध्यक्ष आदेश कुमार गुप्ता ने बैठक के बाद ट्वीट कर कहा कि आज प्रदेश कार्यालय में दिल्ली सरकार और बिजली कंपनियों की मनमानी लूट के खिलाफ आंदोलन की तैयारियों को लेकर प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक की। जिसमें नेता प्रतिपक्ष राम वीर बिधूड़ी एवं संगठन महामंत्री सिद्धार्थन भी उपस्थित रहें।