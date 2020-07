Kulbhushan Jadhav से मिले Indian diplomat, PAK officer के सामने नहीं हो पाई खुलकर बात

नई दिल्ली। पाकिस्तान ने राजनयिक अधिकारियों को कुलभूषण जाधव से बेरोकटोक और बिना शर्त मुलाकात नहीं करने दी। विदेश मंत्रालय के अधिकारी जोहेब नरेश ने यह जानकारी दी। Kulbhushan Jadhav cases में भारत ( India ) ने पाकिस्तान ( Pakistan ) से दूसरे कॉन्सुलर एक्सेस की मांग की थी। पाकिस्तान की हां के बाद अब पाकिस्तान में भारतीय दूतावास ( Indian Embassy in Pakistan ) के दोनों ही अधिकारियों ने गुरुवार शाम जाधव से मुलाकात भी की।

पाकिस्तान की जेल ( PAK Jail ) में बंद भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी कुलभूषण जाधव मामले ( Kulbhushan Jadhav case ) में अडियल रुख अख्तियार कर चुकी पाकिस्तान सरकार ( Government of Pakistan ) को आखिरकार झुकना पड़ा। पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव ( Kulbhushan Jadhav ) को दी जानी वाली दूसरे कॉन्सुलर एक्सेस ( Consular access ) की मांग को मान लिया।

Consular Officers were not given unimpeded, unhindered & unconditional access to Kulbhushan Jadhav. On the contrary, Pakistani officials with an intimidating demeanour were present in close proximity of Jadhav & Consular Officers despite the protests of the Indian side: MEA pic.twitter.com/hSVilkS1J2

विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि जाधव से मुलाकात के दौरान पाकिस्तानी अधिकारी डराने-धमकाने वाले रवैये के साथ वहां मौजूद थे। इस दौरान कुलभूषण जाधव तनाव में दिख रहे थे। उन्होंने भारतीय राजनयिकों को भी इसका साफ संकेत दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाक अफसरों ने पाकिस्तान द्वारा मृत्युदंड की सजा पाए भारतीय नागरिक कुलभूषण से खुलकर बात करने का मौका नहीं दिया। भारतीय राजनयिकों ने इसके लिए अपना विरोध भी दर्ज कराया।

It was also evident from a camera that was visible that the conversation with Jadhav was being recorded. He was visibly under stress & indicated that clearly to the Consular Officers. The arrangements did not permit a free conversation between them: MEA https://t.co/NkmsBAHIrd