Mumbai में आफत की बारिश: दो इमारातों के हिस्से गिरने मचा हड़कंप, कई लोगों के दबे होने की आशंका

नई दिल्ली। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई ( building collapses in Mumbai ) से बड़ी खबर सामने आई है। यहां दक्षिणी मुंबई के फोर्ट इलाके में पांच मंजिला भानुशाली बिल्डिंग का एक हिस्सा भरभरा ( Portion of Bhanushali building collapses ) कर गिर गया। घटना गुरुवार की है। आवासीय इमारत ( Residential building collapses ) का हिस्सा ढह जाने से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना पर प्रशासनिक टीम के साथ पहुंचे राहत व बचाव दल ( Relief and rescue teams ) ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन ( Rescue operation ) शुरू किया। इमारत के मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं, दूसरी घटना मुंबई के ग्रांट रोड इलाके की है।

Mumbai: Portion of Bhanushali building at Fort, collapses; search operation underway, 4 fire tenders present at the spot pic.twitter.com/kl98crCp2m — ANI (@ANI) July 16, 2020

यहां बुधवार को तीन मंजिला इमरात का एक हिस्सा ढह गया। हालांकि यह बिल्डिंग काफी पुरानी बताई जा रही है। इस घटन में दो लोगों के घायल होने की सूचना है। जबकि पांच लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है।

दमकलकर्मियों के साथ-साथ NDRF की एक टीम को भानुशाली बिल्डिंग में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए भेजा गया है। लोगों को ट्रॉली की मदद से बिल्चिंग से बाहर निकाला जा रहा है।

इस इमारत के गिरने के बाद शिवसेना के सांसद अरविंद सावंत का बयान आया है। सांसद ने कहा कि यहां रिपेयरिंग का काम चल रहा था , जिसकी वजह से ये घटना हुई है। बृहन्मुंबई महानगर पालिका के अनुसार दोनों ही घटनाएं मुंबई में हो रही भारी बारिश के बीच हुई हैं।

I have heard that repair work was underway at the building. The families still in the building will be evacuated: Shiv Sena MP Arvind Sawant, #Mumbai https://t.co/KNVwvcYs2J pic.twitter.com/DwkYRZY6rf — ANI (@ANI) July 16, 2020

बीएमसी अफसरों ने बताया कि अदनवाला इमारत की दूसरी और तीसरी मंजिल का हिस्सा ढह गया है। मौके पर बायर ब्रिगेड की टीम के साथ एंबुलेंस को भी लगाया गया है। राहत व बचाव कार्य जारी है। बीएमसी ने कहा कि इस हादसे में दो लोगों को चोटें आईहैं, जिनकों नजदीक के ही एचएन रिलायंस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। इसके साथ ही फायर सर्विस के लोगों को पांच लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।

Mumbai: People from Bhanushali building at Fort being rescued by the fire department, after a portion of the building collapsed today. A team of NDRF moved to the spot. pic.twitter.com/8b2eqZNhhP — ANI (@ANI) July 16, 2020

बीएमसी ने बताया कि महाराष्ट्र गृह निर्माण एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) की इस इमारत में फिलहाल 20 परिवार रह रहे थे। एहतियात बरतते हुए सभी परिवारों को पश्चिमी उपनगर के कैंपों में शिफ्ट कर दिया गया है। बीएमसी के अनुसार मुंबई में बारिश के चलते घर व इमारतों की दीवार ढहने की तीन अन्य घटनाएं भी हुईं हैं। हालांकि इन घटनाओं में अभी किसी के घायल होने की जानकारी नहीं मिली है।