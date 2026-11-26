पाटण जिले के सिद्धपुर में सरस्वती नदी के किनारे आयोजित कार्तिक पूर्णिमा के कात्योक मेले में लाए गए ऊंट।
पाटण. जिले के सिद्धपुर में सरस्वती नदी के किनारे आयोजित कार्तिक पूर्णिमा के सात दिवसीय कात्योक मेले में 35 हजार से डेढ़ लाख रुपए तक के ऊंट देखने को मिल रहे हैं। मेला स्थल पर ऊंट बाजार में बड़े पैमाने पर ऊंटों की खरीद-बिक्री हो रही है। 22 से 28 नवंबर तक इस वर्ष आयोजित मेले में 2 हजार से अधिक ऊंट बिक्री के लिए लाए गए। मुख्य रूप से राजस्थान के बाड़मेर, जालोर, सांचौर सहित उत्तर गुजरात के विभिन्न गांवों से ऊंट लेकर व्यापारी पहुंचे। राजस्थान और गुजरात के ऊंट व्यापारियों ने बताया कि उन्होंने 20 हजार से लेकर 70 हजार रुपए तक की कीमत वाले ऊंटों की खरीद-बिक्री की। वौठा के लोक मेले में गधों की बिक्री और राजस्थान के पुष्कर मेले में ऊंटों की बिक्री की तरह सिद्धपुर के कात्योक मेले में भी बड़ी संख्या में नस्लदार ऊंटों का बाजार सजा है। चतुर्दशी से लेकर पांचम तक सात दिनों के दौरान यहां ऊंटों की खरीद-बिक्री का बड़ा बाजार लगा है।
व्यापारियों के अनुसार इस वर्ष करीब 300 से अधिक ऊंटों की खरीद-बिक्री हुई है। राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, सांचौर, धोरीमन्ना, नागौर, जेसोर, मालाजार सहित पूरे उत्तर गुजरात से व्यापारी सरस्वती नदी के तट पर पहुंचे।
कार्तिक पूर्णिमा पर सिद्धपुर के कात्योक मेले में भाटिका छाप वाला ऊंट उच्च नस्ल का माना जाता है। बीकानेरी ऊंट की पहचान उसके कानों और नाक पर मौजूद बालों से होती है, जबकि जैसलमेरी ऊंट की पहचान उसके रंग तथा कानों और आंखों के बालों से की जाती है।राजस्थान के एक व्यापारी ने बताया कि वे 30 ऊंट लेकर बिक्री के लिए लाए हैं। यहां देशी ऊंटों की बिक्री अधिक होती है। वागड़, भाटीबा और नैईड़ नस्ल के ऊंटों की कीमत अधिक आंकी जाती है। उन्होंने बताया कि जैसलमेरी ऊंट 35 से 40 हजार रुपए, बीकानेरी ऊंट 30 से 35 हजार रुपए, देशी ऊंट 20 से 30 हजार रुपए और मारवाड़ी ऊंट 30 से 42 हजार रुपए तक बिकते हैं। वहीं भाटीबा और नैईड़ नस्ल के ऊंटों की कीमत 50 हजार से लेकर एक लाख रुपए तक होती है।
राजस्थान से पिछले 10 वर्षों से लगातार मेले में आ रहे इमरानभाई ने बताया कि वे ऊंटों का उपयोग खेती के कार्यों में करते हैं। जीरे की फसल के लिए हल जोड़कर खेत की जुताई करने, खेतों में जहां लाइन होती है वहां कुएं से पानी निकालने तथा दूर-दराज से पानी लाने के कार्यों में राजस्थान में ऊंटों का उपयोग किया जाता है।
उन्होंने बताया कि बाड़मेर, सांचौर और जालोर जैसे जिलों में कई किसानों के पास 50 से 70 ऊंट होते हैं। वहां से किसान ऊंट खरीदते हैं और उन्हें सिद्धपुर के मेले में लाकर बेचते हैं। इस प्रकार सिद्धपुर का कात्योक मेला राजस्थान और गुजरात के ऊंट व्यापारियों के लिए खरीद-बिक्री का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ है।
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