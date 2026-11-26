पाटण. जिले के सिद्धपुर में सरस्वती नदी के किनारे आयोजित कार्तिक पूर्णिमा के सात दिवसीय कात्योक मेले में 35 हजार से डेढ़ लाख रुपए तक के ऊंट देखने को मिल रहे हैं। मेला स्थल पर ऊंट बाजार में बड़े पैमाने पर ऊंटों की खरीद-बिक्री हो रही है। 22 से 28 नवंबर तक इस वर्ष आयोजित मेले में 2 हजार से अधिक ऊंट बिक्री के लिए लाए गए। मुख्य रूप से राजस्थान के बाड़मेर, जालोर, सांचौर सहित उत्तर गुजरात के विभिन्न गांवों से ऊंट लेकर व्यापारी पहुंचे। राजस्थान और गुजरात के ऊंट व्यापारियों ने बताया कि उन्होंने 20 हजार से लेकर 70 हजार रुपए तक की कीमत वाले ऊंटों की खरीद-बिक्री की। वौठा के लोक मेले में गधों की बिक्री और राजस्थान के पुष्कर मेले में ऊंटों की बिक्री की तरह सिद्धपुर के कात्योक मेले में भी बड़ी संख्या में नस्लदार ऊंटों का बाजार सजा है। चतुर्दशी से लेकर पांचम तक सात दिनों के दौरान यहां ऊंटों की खरीद-बिक्री का बड़ा बाजार लगा है।

व्यापारियों के अनुसार इस वर्ष करीब 300 से अधिक ऊंटों की खरीद-बिक्री हुई है। राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, सांचौर, धोरीमन्ना, नागौर, जेसोर, मालाजार सहित पूरे उत्तर गुजरात से व्यापारी सरस्वती नदी के तट पर पहुंचे।