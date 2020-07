Jammu and Kashmir के Kupwara में सुरक्षाबलों ने आतंकी का किया ढेर, घुसपैठ की कोशिश नाकाम

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर ( Jammu-Kashmir ) में सुरक्षाबलों के हाथ बड़ी सफलता लगी है। यहां कुपवाड़ा ( Kupwara ) में भारतीय सैनिकों ( Indian Army ) ने नियंत्रण रेखा ( LoC ) पर न केवल आतंकियों के घुसपैठ ( Infiltration ) के प्रयास को नाकाम कर दिया, बल्कि एक आतंकी ( Terrorist Killed ) को भी मार गिराया। जानकारी के अनुसार गुरुवार सुबह सुरक्षाबलों को कुपवाड़ा के केरन सेक्टर ( Keran Sector ) में नियंत्रण रेखा के पार आतंकी हरकतक की सूचना मिली थी। सूचना के बाद हरकत में आई भारतीय सेना ने घुसपैठ की फिराक में लगे आतंकियों के मंसूबों को नाकाम कर दिया। इस दौरान आतंकियों ने सुरक्षाबलों पर फायरिंग कर दी, जिसका भारतीय जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। इस ऑपरेशन में भारतीय जवानों ने एक आतंकी को मार गिराया।

आपको बता दें कि हाल ही में जम्मू-कश्मीर पुलिस ( Jammu and Kashmir Police ) ने सुरक्षा बलों के साथ बुधवार को दक्षिण कश्मीर के पुलवामा ( Pulwama of South Kashmir ) जिले के अवंतीपोर इलाके ( Avantipore area ) से आतंकी संगठन लश्कर ( Terrorist organization Lashkar ) के एक आतंकवादी सहयोगी को गिरफ्तार किया। उसकी पहचान चाकुर पुलवामा के रहने वाले साहिल फारूक मीर के रूप में हुई है। पुलिस ने कहा कि वह लश्कर के आतंकवादियों को पनाह, रसद और अन्य सहायता प्रदान करता था, इसके अलावा वह Tral, Kakpora and Avantipora क्षेत्रों में सक्रिय आतंकवादियों को हथियार और गोला-बारूद ट्रांसपोर्ट करता था।

पुलिस ने कहा, "नूरपोरा क्षेत्र में हथियारों, विस्फोटक पदार्थ और गोला-बारूद सहित आतंकवादी सहयोगी साहिल फारूक मीर को गिरफ्तार कर लिया गया है। FIR दर्ज कर ली गई है।"

इससे पहले दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग ( Anantnag of Kashmir ) में सोमवार को एक मुठभेड़ में जैश-ए-मुहम्मद ( Jaish-e-Muhammad ) के दो आतंकवादी मारे गए थे। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। पुलिस सूत्रों ने कहा कि सिरहामा में सुबह शुरू हुआ एनकाउंटर दोनों आतंकवादियों के मारे जाने के बाद समाप्त हो गया था। मारा गया एक आतंकवादी स्थानीय था, जबकि दूसरा Pakistani citizen था। दोनों के पास से हथियार बरामद कर लिए गए। आतंवादियों के छिपे होने की सूचना मिलने के बाद, सुरक्षाबलों ने क्षेत्र को चारों तरफ से घेर लिया था और दोनों तरफ से हुई गोलीबारी में आतंकवादी मारे गए। यह पुलिस और सेना द्वारा चलाया गया संयुक्त अभियान था।