हरियाणा में राजस्थान के दो मुस्लिम युवकों का कंकाल बरामद, बजरंग दल पर गाड़ी में जिंदा जलाने का आरोप

Two Muslim youth Burnt in Bhiwani: हरियाणा के भिवानी जिले में राजस्थान के दो मुस्लिम युवकों को गाड़ी सहित जिंदा जला दिया गया। इस घटना की जानकारी सामने आने के बाद ही इलाके में हड़कंप मच गया है। दोनों युवकों के परिजनों ने बजरंग दल वालों पर अगवा कर जिंदा जलाने का आरोप लगाया है।





Two Skeletons Found in Burnt Bolero in Bhiwani People of Bajrang Dal Accused of Murder