Vikash Chaudhary Murder Case: हरियाणा कांग्रेस नेता हत्याकांड में दो गिरफ्तार, हो सकता है बड़ा खुलासा

नई दिल्ली। हरियाणा के फरीदाबाद में कांग्रेस नेता विकास चौधरी हत्याकांड ( Vikash Chaudhary murder Case ) में पुलिस ने दो आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी में एक महिला भी शामिल है। पुलिस दोनों आरोपियों से फिलहाल पूछताछ कर रही है और कहा जा रहा है कि इस केस में जल्द ही बड़ा खुलासा हो सकता है।

आज कोर्ट में हो सकती है पेशी

हरियाणा पुलिस का कहना है कि मुख्य आरोपी अब भी पुलिस गिरफ्तार से बाहर है। गिरफ्तार किए गए आरोपी से पूछताछ जारी है और आज दोनों को कोर्ट में पेश किया जा सकता है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड मांगी जाएगी ताकी मुख्य आरोपी के बारे में जानकारी मिल सके।

पुलिस का यह भी कहना है कि अभी तक के छानबीन में एक करोड़ के लेनदेन को लेकर हत्याकांड को अंजाम देने की बात सामने आ रही है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस घटना का मुख्य आरोपी कौशल दुबई भाग गया है। जबकि, उसकी पत्नी और नौकर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि, पुलिस ने अभी ज्यादा जानकारी देने से इनकार कर दिया है।

सीएम खट्टर का बड़ा बयान

गौरतलब है कि शुक्रवा को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर ने इस मामले पर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस नेता विकास चौधरी पर 13 केस चल रहे थे। ऐसे में उनके साथ कुछ भी हो सकता था। हालांकि पुलिस अपना काम कर रही है और जल्द ही हत्यारों को पकड़ लिया जाएगा।

