घर में घुसकर चार बदमाशों ने बुजुर्ग दंपती से गहने नकदी लूटी

डबराPublished: Feb 06, 2023 05:48:51 pm Submitted by: संजय तोमर

भितरवार में लूट की लगातार दूसरी वारदात

भितरवार. भितरवार में अपराधियों के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 2 दिन पूर्व बानवरे हनुमान मंदिर में हुई लूट के आरोपी दबोचे नहीं जा सके हैं। बीती रात चार हथियारबंद बदमाशों ने करहिया रोड स्थित एक मकान को निशाना बनाया और बुजुर्ग दंपती से लूट की घटना को अंजाम दिया। हथियारबंद बदमाश महिला बुजुर्ग से कान के टॉप्स और अलमारी में रखे नगदी लूट ले गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।