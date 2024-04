ऐतिहासिक क्षणः समय सागरजी का आचार्य पद पदारोहण समारोह, Live

Live Updates 11.45 AM

आचार्य श्री के पद पदारोहण समारोह में शामिल होने के लिए मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत भी पहुंचने वाले हैं।

11.30 AM

कुंडलपुर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का जमावड़ा। 10.30 AM

सुबह तक एक लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंच गए हैं। शाम तक दो से तीन लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। 10.15 AM

बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने के कारण मोबाइल नेटवर्क की व्यवस्था गड़बड़ हो गई है।

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, सीएम डॉ. मोहन यादव भी होंगे शामिल आचार्य विद्यासागर के समाधिस्थ होने के बाद दो महीने से रिक्त संघ के आचार्य पद पर ज्येष्ठ श्रमण मुनि समय सागर विराजित हो रहे हैं। इसके लिए सिद्ध तीर्थ क्षेत्र कुंडलपुर में आचार्य पद पदारोहण कार्यक्रम में सुबह तक एक लाख से अधिक श्रावक पहुंच गए थे अभी 2 से 3 लाख श्रावकों के पहुंचने की संभावना है।

दोपहर 2 बजे से आचार्य पद पदारोहण कार्यक्रम होगा, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, मप्र के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, राज्यसभा सांसद नवीन जैन मौजूद हो रहे हैं। इसके अलावा स्थानीय जनप्रतिनिगण, अनेक धर्मों के संत और देशभर से जैन धर्म की प्रमुख संस्थाओं के अध्यक्ष मंचासीन रहेंगे। इसके लिए भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

11 एकड़ का पंडाल मुख्य पंडाल 11 एकड़ में बना है, इसमें जर्मन हैंगर टेक्नोलॉजी से आंधी, तूफान और बारिश के अलावा गर्मी में भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुख्य पंडाल में 100 वाय 32 का मुख्य मंच रहेगा। इसकी डिजाइन संसद की तरह है।

उच्चासन पर आचार्य एक उच्चासन भी है, जिसमें भावी आचार्य विराजित होंगे। इसके अलावा ऊपर की लाइन में सभी निर्यापक और वरिष्ठ मुनि, इसके बाद वरिष्ठता के आधार पर मुनि और ऐलक, क्षुल्लक व सबसे नीचे आर्यिकाएं विराजित होंगी।