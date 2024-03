बारिश हो रही थी अचानक गिरने लगे ओले

Mar 03, 2024

रामपुरकलां में ओलावृष्टि से किसान चिंतित

मुरैना. रामपुरकलां में शनिवार रात 9 बजे 2 मिनट के लिए चने के साइज के ओले गिरे, जिससे किसानों की धडक़न बढ़ गई। वहीं शनिवार को दिनभर बारिश हुई। जहां सुबह 9.30 बजे से एक घंटे तक बूंदाबांदी होने से सडक़ों पर पानी भर गया।वहीं दोपहर एक बजे से शाम 3 बजे तक दो घंटे की बारिश से शादी-ब्याह में भी खलल पैदा हुआ।

ग्रामीण क्षेत्रों में एक रोज पहले हुई बारिश से जहां सरसों की फलियां भींगने से किसानों को नुकसान का डर सता रहा था। वहीं शनिवार को तेज बारिश के साथ हवा चलने से खेतों में खड़ी गेहूं की फसल भी पसर गई। इसका असर यह होगा कि गेहूं की फसल बालियां मिट्टी से खराब होने दाना कमजोर हो जाएगा, जिससे उत्पादन कम होगा। दो दिन में 12 एमएम बारिश

जिलेभर में दो दिन से बारिश का दौर जारी है। शुक्रवार को जहां जिलेभर में तीन मिमी बारिश दर्ज की गई। वहीं शनिवार को भी 9 मिमी बारिश होने का अनुमान है। इस तरह से मार्च महीने में 12 मिमी बारिश होने से सरसों-गेहूं का उत्पादन घटने से किसानों को नुकसान होगा। हालांकि मौसम विभाग भोपाल ने रविवार से मौसम साफ रहने का अनुमान लगाया है।शुक्रवार व शनिवार को हुई बारिश से दिन व रात का तापमान दो-दो डिग्री लुढक़ गया। शनिवार को दिन का पारा 28 डिग्री और रात का पारा 10 डिग्री दर्ज किया गया

बारिश से शहर की सडक़ों पर कीचड़

दो दिन से हो रही बारिश से जहां शहर की एमएस रोड, मुख्य बाजार सहित गली-मोहल्लों में पानी भरने से कीचड़ फैल गया। वहीं सहालग के चलते मैरिज होम्स-गार्डन में चल रहे शादी-समारोह का मजा भी किरकिरा हो गया। पढ़ना जारी रखे