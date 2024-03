रेत माफिया को पुलिस ने घेरा, 50 ट्रॉली रेत हाइवे पर फैलाकर भागे

दतियाPublished: Mar 06, 2024 11:53:41 pm Submitted by: संजय तोमर

हाइवे पर ट्रैफिक थमा, चार जेसीबी से तीन घंटे में हटाई Police surrounded the sand mafia, spread 50 trolleys of sand on the highwy, news in hindi, mp news, datia news

पुलिस की घेराबंदी के बाद हाइवे पर ट्रैक्टर-ट्रॉली से रेत फैलाकर भागे चालक

मुरैना. रेत माफिया को दबोचने पुलिस बुधवार सुबह पांच बजे सडक़ पर उतर आई। इस घेराबंदी से बचने के लिए माफिया के गुर्गों ने 50 ट्रॉली से अधिक रेत हाइवे पर फैला दी और ट्रैक्टर-ट्रॉली लेकर फरार हो गए। इससे हाइवे पर ट्रैफिक प्रभावित हो गया। आखिर में पुलिस ने चार जेसीबी लगाकर करीब तीन घंटे में हाइवे पर फैली रेत को हटवाया।

थाना प्रभारी दर्शन शुक्ला ने पुलिस की टीम बनाकर थाने के सामने हाइवे, गांवों को जाने वाले रास्तों सहित इंडस्ट्रियल एरिया में पुलिस पार्टी तैनात कर कर दी थी। पुलिस को देखकर चालकों ने पहले तो गांवों के रास्ते से ट्रैक्टर-ट्रॉली निकाल ले जाने की कोशिश की, जब वहां भी पुलिस दिखी तो ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को मुरैना की तरफ लौटा लाए।

हाइड्रोलिक ट्रॉली थी

हाइवे पर फैलाई रेत

पुलिस ने पीछा किया तो उन्होंने नूराबाद पुल के पास हाइड्रोलिक पंप के सहारे ट्रॉलियों को उठाकर हाइवे पर रेत फैला दिया। पुलिस वाहन रेत में फंस गए और आगे नहीं बढ़ सके, इसी दौरान चालक ट्रैक्टर-ट्रॉली लेकर भाग गए।

हाइवे पर रेत के ढेर

हाइवे पर लंबी दूरी तक रेत के कई ढेर देखकर यहां से गुजरने वाले वाहनों की रफ्तार थम गई। कोई नहीं समझ पा रहा था कि हाइवे पर इतनी बड़ी मात्रा में रेत कहां से आई। पुलिस की इस कार्रवाई से रेत माफिया में हडक़ंप मचा हुआ है । पढ़ना जारी रखे