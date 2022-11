तीन घरों में घुसे चोर, कीमती गहने व नकदी समेट ले गए

दतियाPublished: Nov 24, 2022 05:19:36 pm

धीरपुरा थाना क्षेत्र के गांवों में चोरों का आतंक

इंदरगढ़. अज्ञात चोरों ने मंगलवार - बुधवार की दरम्यानी रात तीन घरों को निशाना बनाया। चोर तीनों घरों से नगदी के साथ ही लाखों रुपए कीमत के जेवरात समेट ले गए। धीरपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम इकौना में मंगलवार - बुधवार की दरम्यानी रात अज्ञात चोरों ने अशोक पुत्र बाबूलाल अहिरवार, धर्मेन्द्र अहिरवार एवं राजू पाठक के घरों को निशाना बनाया। अज्ञात चोर अशोक के मकान में छत के रास्ते से घुसे। अशोक के मकान से चोर डेढ़ लाख रुपए नगद, एक सोने का हार, चूड़ीं, नथ, देसर, हाफ करधौनी, फुल करधौनी एवं पायल ले गए।

घर के सभी सदस्य जिस कमरे में सोए थे उसके बगल वाले कमरे में उक्त सामान बक्से में रखा था। चोर बक्सा खोल कर सामान चोरी कर ले गए। अज्ञात चोरों ने अशोक के छोटे भाई धर्मेन्द्र के घर को भी चुना। धर्मेन्द्र के घर से चोर पांच हजार रुपए नगद, कान के फूल, करधौनी, पायल एवं पांच तबिजियां चोरी कर ले गए। दोनों ग्रामीणों को सुबह घर में चोरी हो जाने का पता चला। सामान लेकर मेन गेट से निकल गए चोर

अज्ञात चोरों ने ग्राम इकौना में राजू पाठक पुत्र बैजनाथ पाठक के घर को भी निशाना बनाया। राजू का गांव में दो मंजिल बना हुआ है। घर के घर के सभी सदस्य ऊपर की मंजिल पर बने कमरे में सोए हुए थे। इसी दौरान अज्ञात चोर घर में घुसे और नीचे की मंजिल के कमरे में बक्से में रखे ५० हजार रुपए नगद, सोने का हार, चूड़ी, कान के फूल, झुमकी आदि थे। पढ़ना जारी रखे