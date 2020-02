पुलिस अपराध को रोकने के लिए बेहिचक कार्रवाई करे-हुड़ला

Police should take unflinching action to stop crime-hudla: सत्तर लाख रुपए की लागत से लगाए जाएंगे कैमरे

मण्डावर. विधायक ओमप्रकाश हुड़ला ने शनिवार को मण्डावर पुलिस थाने पहुंच पुलिस को अपराधियों पर बेहिचक कार्रवाई करने की बात कही। पुलिस उपाधीक्षक महुवा शंकर लाल मीणा एवं मण्डावर थानाधिकारी लालसिंह राजपूत से मण्डावर के गढ़ रोड स्थित परचून के व्यापारी मोहन लाल सैनी से 2 लाख 6 & हजार रुपए की लूट के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तारी कर मामले का खुलासा करने पर विधायक ने पुलिस का आभार जताया।

वहीं पुलिस को मामले में फरार चल रहे दो आरोपियों को शीघ्र ही गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। विधायक ने पुलिस उपाधीक्षक व थाना प्रभारी से विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि वे अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करें। इस दौरान विधायक ने कहा कि पुलिस अपराधियों को पकडऩे में कोताही नहीं बरते। विधायक ने कहा कि सुरक्षा के लिए करीब 75 लाख रुपए की लागत से क्षेत्र में सीसी टीवी कैमरे लगाए जाएंगे। जिनकी कमान पुलिस के पास रहेगी।

ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन, स्टोन पार्क बनाने का विरोध



गीजगढ़. ग्राम उदलवाड़ा में गौचरचरागाह भूमि में प्रशासन द्वारा सिकन्दरा का स्टोनपार्क बनाने लेकर ग्रामीणों ने बैठक आयोजित कर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीण अवतार सिंह गुर्जर ने बताया कि उदलवाड़ा में गौचरचरागाह भूमि में स्टोन पार्क बनाने का प्रशासन द्वारा निर्णय लेने से आसपास के गांवों के ग्रामीणों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि इस भूमि में बने तालाबों में मवेशी पानी पीकर प्यास बुझाते हैं।स्टोन पार्क बनने से इस भूमि में लगे सैकड़ों पेड़ों को काटा जाएगा। जिससे पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ावा मिलेगा। समस्या को लेकर ग्रामीणो ने बैठक में विरोध प्रदर्शन कर भूमि पर स्टोन पार्क की योजना को निरस्त करने की मांग की। साथ ही स्टोन पार्क अन्यत्र बनाने को लेकर उपखण्ड अधिकारी के नाम ज्ञापन देने का निर्णय भी किया गया।

