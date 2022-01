किसान की भूमि नीलामी को लेकर चिकित्सा मंत्री परसादीलाल ने राज्यपाल व केंद्र पर साधा निशाना

दौसा Published: January 22, 2022 08:47:28 pm

लालसोट. क्षेत्र के रामगढ़ पचवारा में गत दिनों एक मृतक किसान की जमीन औने-पौने दामों में नीलामी करने पर हुए बवाल के बाद प्रदेश भर में कर्जा माफी के मामले को लेकर प्रदेश के चिकित्सा मंत्री परसादीलाल मीना ने केंद्र सरकार व प्रदेश के राज्यपाल को जिम्मेदार ठहराया है।

लालसोट नगर पालिका में पत्रकारों से बातचीत में चिकित्सा मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीयकृत बैंकोंं के किसानों व डिफाल्टरों का कर्जा माफ करने के लिए मुख्यमंत्री बहुत पहले ही प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर सेटलमेंट की मांग कर चुके हैं, जिससे सभी किसानों के कर्जे माफ हो, इसके लिए राज्य सरकार अपना हिस्सा देने के लिए तैयार है।

Medical Minister Parsadilal meena targeted the Governor and the Center regarding the auction of farmer's land चिकित्सा मंत्री ने कहा कि सन 2020 में ही नीलामी पर रोक के लिए विधानसभा व केबिनेट में एक विधेयक को पास कर राज्यपाल को भेजा जा चुका है। राजनीतिक कारणों व केंद्र सरकार के कहने पर उस विधेयक को मंजूर नहीं किया गया। जिस दिन यह विधेयक मंजूर होगा, उस दिन से पांच एकड़ तक किसी किसान की जमीन नीलाम नहीं होगी। उन्होंने रामगढ़ पचवारा में हुई नीलामी को लेकर कहा कि इसमें बड़े भूमाफियाओं का हाथ है। एसडीएम पर दबाव बनाकर नीलामी की गई है। मामले में एसडीएम भी दोषी है। (नि.प्र.)

Medical Minister Parsadilal meena targeted the Governor and the Center regarding the auction of farmer's land विकास के लिए सब मिलजुल कर करें कार्य - परसादीलाल लालसोट . प्रदेश के चिकित्सा मंत्री परसादीलाल मीना ने कहा है कि लालसोट के विकास के लिए सब मिलजुल कर कार्य करें, सभी जनप्रतिनिधियों व आम जन की राय के अनुसार लालसोट शहर का समग्र विकास होगा, बिना कोई राजनैतिक भेदभाव शहर का विकास हो, यही हमारा संकल्प है।

चिकित्सा मंत्री परसादीलाल मीना ने यह बात शनिवार को शहर में चार करोड़ की लागत से बनने वाली दस सडक़ों के शिलान्यास के मौके पर नगर पालिका कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में कही। चिकित्सा मंत्री ने कहा िक प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने बजट में दस-दस किमी लंबी रोड़ के निर्माण की घोषणा की थी, उसके तहत इन सडक़ों का निर्माण कराया जा रहा है। उन्होंने कहा िक लालसोट नगर पालिका में एटीपी की नियुक्त शीघ्र ही हो जाएगी, इसके लिए यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल से बात हो गई है, इसके अलावा लेआउट प्लान से जुड़ी परेशानियों के बारे में मंत्रीमंडल में चर्चा करते हुए उक्त अड़चन का स्थायी समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दस करोड़ की लागत से खोहरापाड़ा एनीकट का शीघ्र ही शिलान्यास किया जाएगा, उप जिला चिकित्सालय के नवीन भवन के निर्माण के लिए 35 करोड़ की राशि स्वीकृत हो चुकी है, टेंडर प्रक्रिया पूरी होते ही मार्च माह से पूर्व ही मुख्यमंत्री द्वारा शिलान्यास कराया जाएगा।

