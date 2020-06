अपराधी मास्क से नहीं छिपा पाएगा अपनी पहचान, पुलिस ने अपनाया सुपरहिट तरीका, व्यापारी रहेंगे टेंशन ​फ्री

मास्क में चेहरा पहचान में नहीं आता इसलिए अपराधी मास्क का दुरुपयोग भी कर रहे हैं। इस समस्या से निपटने के लिए (Haridwar Police New Idea To Identify Criminals In Mask) (How To Recognize Criminals In Mask) (Uttarakhand News) (Dehradun News)...