जबरन करवाई समलैंगिक बेटे की शादी, बेटे ने पिता को लेकर किए चौंकाने वाले खुलासे

पीड़ित बेटे ने यह भी आरोप लगाए कि उसके पिता लगातार पत्नी से संबंध बनाने का दबाव बनाते रहे और जब उसने ऐसा नहीं किया तो (Uttarakhand News) खुद (Nainital News) ही (Gay Son Allegations On His Father To Force Him Marriage) (Shocking News) (Trending News)...