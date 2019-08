PM Modi ने खुद किया खुलासा, कैसे Man Vs Wild में उनकी हिंदी को समझ रहे थे Bear Grylls

(देहरादून): उत्तराखंड के 'जिम कार्बेट पार्क' ने बीते दिनों दुनियाभर में जमकर सुर्खियां बंटोरी जब 'मैन वर्सेज वाइल्ड' के एपिसोड में पीएम मोदी और बेयर ग्रिल्स एक साथ दिखाई दिए। इस एपिसोड को भारत के साथ ही विश्वभर में सराहा गया। 'जिम कार्बेट पार्क' की सुंदरता व जैव विविधता की झलक भी लोगों ने देखी। पर एक सवाल लोगों को कचोट रहा था, 'कैसे बेयर ग्रिल्स शुद्ध हिंदी में कही गई पीएम मोदी की बातों को समझ पाए। आज पीएम मोदी ने खुद इस बात का खुलासा किया...

'मैन वर्सेज वाइल्ड' कार्यक्रम की एक झलक

People across 180 countries will get to see the unknown side of PM @narendramodi as he ventures into Indian wilderness to create awareness about animal conservation & environmental change. Catch Man Vs Wild with PM Modi @DiscoveryIN on August 12 @ 9 pm. #PMModionDiscovery pic.twitter.com/MW2E6aMleE

मोदी के सामने भी आया सवाल, 'कैसे समझाइ हिंदी'

पीएम मोदी ने आज ( 25 अगस्त को ) 'मन की बात' के जरिए देश के नाम संदेश दिया। इसी बीच उन्होंने इस बात का भी खुलासा किया। पीएम मोदी ने बताया कि विशेष तकनीक के माध्यम से यह संभव हो पाया। पीएम ने खुद बताया कि लोगों का यह सवाल उनके सामने भी कई बार कि उन्होंने और बेयर ग्रील्स ने आपस में संवाद कैसे किया?

किया यह खुलासा

PM Modi: A lot of people wanted to know how Bear Grylls understood my Hindi. People asked whether it was edited or shot multiple times. Technology acted as bridge between me & him. A cordless device attached to his ear translated Hindi into English simultaneously. pic.twitter.com/yE0iSwQOUW