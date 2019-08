Modi In Man vs Wild: मैन वर्सेज वाइल्ड के लिए क्यों किया गया 'जिम कार्बेट पार्क' का चयन,इस राजनीतिक परिवार की भी रहा है पसंद

(देहरादून): उत्तराखंड 'देवभूमि' के रूप में पूरे विश्व में मश्हूर है। लेकिन प्रकृति ने 'वन संपदा' का बंटवारा करते समय राज्य के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। हालांकि उत्तराखंड लंबे संघर्ष के बाद सन 2000 बाद अस्तित्व में आया फिर भी पूरे देश में प्राकृतिक संपदा के लिहाज से इसका कोई सानी नहीं है।



'मैन वर्सेज वाइल्ड' दिखेंगे मोदी

People across 180 countries will get to see the unknown side of PM @narendramodi as he ventures into Indian wilderness to create awareness about animal conservation & environmental change. Catch Man Vs Wild with pm modi @DiscoveryIN on August 12 @ 9 pm. #PMModionDiscovery pic.twitter.com/MW2E6aMleE