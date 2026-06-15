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राज्य

मुकेश अंबानी पहुंचे बाबा केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम, देश की खुशहाली के लिए मंदिर समिति को दान किए ₹10 करोड़

Mukesh Ambani: मुकेश अंबानी ने केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में विशेष पूजा-अर्चना की। अंबानी परिवार ने मंदिर समिति को 10 करोड़ रुपये का बड़ा दान भी दिया है। देखिए तस्वीरें और पूरी खबर...

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देहरादून

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Pratiksha Gupta

Jun 15, 2026

Mukesh Ambani Badrinath Visit, Mukesh Ambani Uttarakhand Visit

मुकेश अंबानी सुबह-सुबह पहुंचे बदरीनाथ धाम, मंदिर समिति ने किया स्वागत | फोटो सोर्स- मंदिर समिति

Mukesh Ambani, Kedarnath Temple Latest News: रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और देश के जाने-माने बिजनेसमैन मुकेश अंबानी सोमवार सुबह देवभूमि उत्तराखंड के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बाबा केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन करने पहुंचे। अंबानी परिवार की इन दोनों पवित्र धामों के प्रति अटूट आस्था है। मंदिर पहुंचकर मुकेश अंबानी ने पूजा-पाठ किया और पूरे देश की सुख-शांति के लिए प्रार्थना की। इस खास मौके पर उन्होंने बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति को कुल 10 करोड़ रुपये का दान भी दिया।

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Published on:

15 Jun 2026 06:31 pm

Hindi News / State / मुकेश अंबानी पहुंचे बाबा केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम, देश की खुशहाली के लिए मंदिर समिति को दान किए ₹10 करोड़

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