उत्तराखंड में 1 जून से खुलेंगे सभी सरकारी दफ्तर, 700 पार पहुंचा Coronavirus Positive का आंकड़ा

देहरादून: पूरी दुनिया के साथ-साथ देशभर में कहर बरपा रहा कोरोना वायरस पर्वतीय प्रदेश उत्तराखंड में भी तेजी से पैर पसार रहा है। अन्य प्रदेशों से वापस उत्तराखंड लौट रहे लोगों की वजह से हालत और बिगड़ते नजर आ रहे है। शुक्रवार को प्रदेश एक दिन में रिकॉर्ड 114 कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। इस तरह प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 716 हो गई है।

यह भी पढ़ें: लॉकडाउन में पूरी हुई अनोखी प्रेम कहानी, दिव्यांग जोड़े ने लिए सात फेरे, यूं हुआ था प्यार

नैनीताल में कोरोना विस्फोट...



राहत भरी बात यह है कि 13 मरीजों ने कोरोना वायरस को मात दे दी हैं। अब तक प्रदेश में कुल 102 मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा चुका हैं। आज जो मामले सामने आए है इनमें से अधिकतर वह लोग हैं जो दूसरे राज्यों से वापस आए हैं। या फिर इन लोगों के संपर्क में आए लोगों में संक्रमण फैलने की बात भी सामने आई है। राजधानी देहरादून में 17, पौढ़ी में 3, उत्तरकाशी में 4, हरिद्वार में 1, अल्मोड़ा में 6, नैनिताल जिले में सबसे ज्यादा 82 और उधम सिंह नगर जिले में 1 पॉजिटिव मरीज सामने आया है।

यह भी पढ़ें: Pulwama Car Bomb Case: हिज्बुल आतंकी ने दी थी विस्फोटक से लदी कार! पुलिस ने भाई को किया गिरफ्तार

खुलेंगे दफ्तर...

Uttarakhand: All govt offices to be functional from 10 am till 5 pm from 1st June. State Assembly Secretariat will be operational from 9:30 am till 6 pm from 1st June. pic.twitter.com/ggYdkQNqku