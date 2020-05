Pulwama Car Bomb Case: हिज्बुल आतंकी ने दी थी विस्फोटक से लदी कार! पुलिस ने भाई को किया गिरफ्तार

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर ( Jammu-Kashmir ) के पुलवामा ( Pulwama ) में गुरुवार को एक कार में 50 किलो विस्फोटक पदार्थ बरामद करने के बाद एक और बड़ा खुलासा किया है।

पुलिस ( Jammu and Kashmir Police ) ने बताया है कि जिस कार में विस्फोटक रखा था वो हिज्बुल ( Hizbul Mujahideen ) के आतंकी हिदायतुल्ला मलिक ( Hidayatullah Malik ) की थी।

यही नहीं पुलिस ने शोपियां से हिदायतुल्ला मलिक के भाई समीर मलिक को भी गिरफ्तार कर लिया

। फिलहाल पुलिस समीर मलिक से पूछताछ में जुटी है।

पुलिस के अनुसार हिदायतुल्ला ने 2019 में हिज्बुल ज्वाइन किया था। तब से ही वह आतंकी गतिविधियों में सक्रिय था।

