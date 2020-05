Weather Update: दिल्ली-NCR में धूलभरी आंधी की चेतावनी, हल्की बारिश दिलाएगी गर्मी से राहत

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ( Heat wave in Delhi ) समेत गर्मी का सितम जारी है। धूप की तपिश ने लोगों की तौबा करा दी है।

इस बीच मौसम विभाग ( IMD ) ने दिल्ली व उससे सटे इलाकों में रात 8:30 के आसपास धूल भरी आंधी ( dust storm ) के साथ हल्की बारिश ( Rain ) का अनुमान जताया है।

मौसम विभाग ( IMD ) के अनुसार दिल्ली-NCR में आंधी व बारिश से तापमान में गिरावट ( Temperature drop ) आएगी, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिल सकेगी।

Heat intensity likely to decrease from today as a western disturbance is likely to bring light rainfall over western Himalyan region. Moreover, winds coming from Bay of Bengal will also result in spells of rainfall in north-west& central India: Naresh Kumar, Senior Scientist, IMD pic.twitter.com/TplzKsgYuN