सुप्रीम कोर्ट का सरकार से सवाल- प्रवासी मजदूरों से रेल टिकट का पैसा तो नहीं मांगा जा रहा?

नई दिल्ली। देश में कोरोना संकट ( Coronavirus ) और उसकी रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन ( Lockdown ) की वजह से प्रवासी मजदूरों ( migrant labourers ) को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

प्रवासी मजदूरों ( migrant Workers ) से जुड़ीं तमाम समस्याओं से ज़ुड़े मसले पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) ने सुनवाई की।

इस दौरान केंद्र सरकार ( Modi Goverment ) की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ( Solicitor General Tushar Mehta ) ने कोर्ट को प्रवासी मजदूरों की मौजूदा स्थिति के बारे में अवगत कराया।

वहीं, शीर्ष अदालत ने सरकार की ओर से मजदूरों के लिए की गए रेल टिकट ओर खाने-पीने के इंतजामों को लेकर सवाल किए।

चीन ने लद्दाख के पास तैनात किए लड़ाकू विमान, सैटेलाइट तस्वीरों ने किया खुलासा

Supreme Court starts hearing the matter of plight of the migrant labourers, of which it had taken suo motu cognisance earlier. pic.twitter.com/evNoXV4hQD