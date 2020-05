Weather Updates: गर्मी ने तोड़े रिकॉर्ड! चूरू में 50 तक पहुंचा पारा, दिल्ली में 47 पार

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ( Heat Wave in Delhi ) समेत पूरा उत्तर भारत इस समय गर्म हवाओं ( Heat Wave in India ) की गिरफ्त में है। तपते सूरज की तपिश लोगों का दम निकाल रही है।

गर्मी का आलम यह है कि दिल्ली में आज यानी मंगलवार को पारा 48 डिग्री तक पहुंच गया, जिसके चलते राजधानी में यह सीजन का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया।

मौसम विभाग ( IMD ) ने पालम में अधिकतम तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया। यह तापमान सामान्य से तकरीबन 6 डिग्री अधिक माना जाता है।

वहीं आयानगर में 46.8 और सफदरजंग में 46 डिग्री सेल्सियस रहा अधिकतम तापमान रहा।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा- कोरोना से रिकवरी रेट बढ़कर 41.61% हुई, 60,490 लोग हुए ठीक

आपको बता दें कि भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने उत्तरपश्चिम भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत के निकटवर्ती अंदरूनी भागों में चल रही शुष्क हवाओं के कारण मंगलवार को गर्म लहर के थपेड़ों के चरम पर होने की बात कही थी।

आईएमडी के उप महानिदेशक (मौसम विज्ञान) के.एस. होसलिकर ने कहा था कि गर्म दोपहर को लेकर सतर्क व तैयार रहें और पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 3 बजे के बीच बाहर जाने से बचें।"

राहुल गांधी लॉकडाउन को बताया बेअसर, भाजपा ने आपदा पर राजनीति का लगाया आरोप

Due to prevailing dry northwesterly winds over plains of northwest India, Central India & adjoining interior parts of eastern India, present heat wave

conditions very likely to continue to prevails mainly during next 2 days.

Color Coded warning Attached.#heatwave pic.twitter.com/CPE1lS5WUa