India-China Dispute: राजनाथ सिंह की तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक, पीछे नहीं हटेगी भारत की सेना

नई दिल्ली। पूर्वी लद्दाख ( Ladakh ) में चीनी सेना ( Chinese Army ) के साथ चल रही तनातनी के बीच केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ( Union Defense Minister Rajnath Singh ) ने मंगलवार को तीनों सेना प्रमुखों ( Army Chief ) के साथ बैठक की।

राजनाथ सिंह ( Rajnath Singh )ने इस दौरान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत ( CDS Bipin Rawat ) और तीनों सेना प्रमुखों से नेपाल लिपुलेख और लद्दाख के ताजा हालातों की जानकारी ली।

करीब एक घंटे चली इस बैठक में सेना प्रमुख एमएम नरवने ( MM Naravane ) ने LAC पर भारत की ओर से चीनी सेना को दिए जा रहे जवाब की जानकारी भी दी।

अपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से वास्तविक नियंत्रण रेखा ( LAC ) पर भारत और चीनी सेना के बीच तनाव की स्थिति उपजी है।

जिसके बाद दोनों देशों ने मौके पर अपने-अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है।

Defence Minister Rajnath Singh held a security review meeting with the Chief of Defence Staff General Bipin Rawat and the three Services Chiefs, today. pic.twitter.com/LtxE6aVGLs