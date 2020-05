राहुल गांधी ने Lockdown को बताया बेअसर, BJP ने आपदा पर राजनीति का लगाया आरोप

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ( Rahul Gandhi ) द्वारा देश में लॉकडाउन 9 LOCKDOWN ) को विफल बताये जाने पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ( Union Minister Prakash Javadekar ) ने पलटवार किया है।

जावड़ेकर ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुये कहा है कि पूरा देश कोरोना संकट ( Coronavirus ) से लड़ रहा है, लेकिन इस आपदा के समय भी कांग्रेस ( Congress ) राजनीति कर रही है।

चीन से तनाव के बीच रक्षा मंत्री ने अचानक सेना प्रमुखों के साथ की बैठक, जानें का क्या होगा भारत का अगला कदम?

राहुल गांधी ( Rahul Gandhi ) की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सवाल उठाते हुए केन्द्रीय मंत्री ने दिल्ली में कहा कि वे गलत आरोप लगा रहे हैं।

जब लॉकडाउन ( Lockdown ) लगा, तो 3 दिन में कोरोना से प्रभावित लोगों की संख्या दोगुनी हो रही थी, और आज 13 दिन में कोरोना ( Coronavirus Cases ) के मामले डबल हो रहे हैं।

उन्होंने कहा कि यह भारत की सफलता है। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, ब्राजील और चीन का उदाहरण देते हुए सूचना प्रसारण मंत्री ने कहा कि इसकी तुलना में भारत की स्थिति कहीं अच्छी है।

महाराष्ट्र: CM उद्धव ठाकरे से नाराजगी की खबरों पर बोले पवार— सरकार पूरी तरह से सुरक्षित

राहुल गांधी द्वारा लॉकडाउन पर सवाल उठाने पर जावड़ेकर ने कहा कि जब देश भर में राष्ट्रव्यापी बंदी लागू की गई, उस समय भी कांग्रेस ने हाय तौबा मचाया था और आज जब लॉक डाउन खत्म हो रहा है तो फिर सवाल उठा रही है।

ये कैसी राजनीति है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और कर्नाटक भाजपा शासित राज्य हैं, इन सरकारों के द्वारा मजदूरों के खाते में कैश ट्रांसफर किया गया। ऐसे में उन्होंने सवाल किया कि कांग्रेस शासित किस राज्य में मजदूरों के एकाउंट में कैश ट्रांसफर किए गए?

खुलासा: लोगों को कोरोना वायरस नहीं बल्कि इस बात का सता रहा डर, पढ़ें ये रिपोर्ट

Watch my LIVE video press conference on the Covid crisis, the Lockdown & other related issues. https://t.co/6O83YiAPXX