शादी के दो दिन बाद दुल्हन ने दिया बच्ची को जन्म, ससुराल वाले रह गए दंग

20 मई को दुल्हन को विदा कर साथ में लाया था दूल्हा, 22 मई की सुबह करीब 4 बजे दुल्हन ने दिया बेटी को जन्म तो हर कोई रह गया हैरान…

धार•May 29, 2024 / 05:54 pm• Shailendra Sharma

मध्यप्रदेश के धार (Dhar) जिले के धामनोद थाना इलाके के एक गांव में शादी के महज दो दिनों बाद (After Two Days Of Marriage) एक घर में ऐसा कुछ हुआ जिसे जानकर हर कोई हैरान है। दरअसल दो दिन पहले परिवार जिस दुल्हन (bride) को खुशी खुशी विदा कर अपने घर लेकर आया था उसने दो दिन बाद ही एक बच्ची को जन्म (birth baby) दे दिया। शादी के दो दिन बाद दुल्हन के बच्ची को जन्म देने से ससुरालवाले हैरान रह गए और जब दुल्हन से पूछताछ की तो दुल्हन की आपबीती जानकर उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई।