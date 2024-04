Bhojshala Survey : ज्ञानवापी की तरह भोजशाला की सच्चाई उगलेगा यह छोटा सा कुआं

धारPublished: Apr 07, 2024 09:25:34 pm Submitted by: deepak deewan

Bhojshala Survey: Well will reveal ruth of Bhojshala like Gyanvapi- भोजशाला के सर्वे के 17वें दिन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआइ की टीम ने एक कूप की नपाई की।

कूप कमाल मौलाना की दरगाह के पास स्थित है

Bhojshala Survey: Well will reveal ruth of Bhojshala like Gyanvapi - क्या काशी की ज्ञानवापी की तरह धार भोजशाला की सच्चाई भी यह छोटा कूप सामने लाएगा! भोजशाला के सर्वे के 17वें दिन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआइ की टीम ने एक कूप की नपाई की। इसे अकल कुई (कुएं) कहा जाता है जिसकी रविवार को खासी जांच पड़ताल की गई।

यह कूप कमाल मौलाना की दरगाह के पास स्थित है। हिंदू पक्ष के गोपाल शर्मा के अनुसार अकल कुई (कूप) बेहद महत्वपूर्ण व प्राचीन स्थान है। वाराणसी में ज्ञानवापी की तरह यह कूप भोजशाला की सच्चाई सामने लाने में अहम साबित हो सकता है। सर्वे टीम ने दरगाह के 50 मीटर के दायरे में कई जानकारियां एकत्रित कीं। भोजशाला के अंदरूनी हिस्से में भी चिह्नित स्थानों पर खुदाई की गई। पिछले भाग में जो दीवार और सीढ़ी मिली थी, वहां से अब मिट्टी हटाने का काम किया जा रहा है। सर्वे टीम अब तक 14 में से 7 स्थानों की खुदाई शुरू कर चुकी है। भोजशाला के मध्य में यज्ञशाला के हवन कुंड के आसपास मिट्टी हटाने से मिले अवशेष भी सुरक्षित किए जा रहे हैं। इससे पहले शनिवार को एएसआई की एक टीम धार के किले में भी गई थी। क्या होती है अकल कुई

मान्यता के अनुसार इस कूप का पानी पीने से बुद्धि कुशाग्र होती है। इसी कारण कूप को अकल कुई के नाम से पुकारा जाता है। लोगों में इसके प्रति ऐसी आस्था है कि वे यहां से पानी लेकर भी जाते हैं। क्यों हो रहा सर्वे

धार भोजशाला के स्वामित्व पर विवाद है। हिंदुओं के मुताबिक यह सरस्वती मंदिर है जबकि मुसलमान इसे सदियों पुरानी मस्जिद बताते हैं। अंग्रेज यहां से वाग्देवी की मूर्ति को लंदन ले गए थे। यहां मौलाना कमालुद्दीन की मजार बनाई गई है।