एमपी में धार के प्राचीन मंदिर में चोरी के बाद लगाई आग, भक्तों में पसरा आक्रोश

Dhar- मध्यप्रदेश के एक प्राचीन मंदिर में आग लगा दी गई है। प्रदेश के धार जिले में यह वारदात हुई। यहां के प्राचीन बड़केश्वर महादेव मंदिर बाग में अज्ञात लोगों ने कमरों में आग लगाई। बताया जा रहा है कि कुछ बदमाशों ने मंदिर में चोरी की और फिर कमरोें को आग के हवाले कर दिया। आगजनी से खासा नुकसान हुआ है। अज्ञात लोगों की इस करतूत से भक्तों में आक्रोश फैल गया है।