Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धार

एमपी में धार के प्राचीन मंदिर में चोरी के बाद लगाई आग, भक्तों में पसरा आक्रोश

Dhar- मध्यप्रदेश के एक प्राचीन मंदिर में आग लगा दी गई है। प्रदेश के धार जिले में यह वारदात हुई।

less than 1 minute read
Google source verification

धार

image

deepak deewan

Oct 27, 2025

Fire set at Dhar's ancient Badkeshwar Mahadev Temple

Fire set at Dhar's ancient Badkeshwar Mahadev Temple

Dhar- मध्यप्रदेश के एक प्राचीन मंदिर में आग लगा दी गई है। प्रदेश के धार जिले में यह वारदात हुई। यहां के प्राचीन बड़केश्वर महादेव मंदिर बाग में अज्ञात लोगों ने कमरों में आग लगाई। बताया जा रहा है कि कुछ बदमाशों ने मंदिर में चोरी की और फिर कमरोें को आग के हवाले कर दिया। आगजनी से खासा नुकसान हुआ है। अज्ञात लोगों की इस करतूत से भक्तों में आक्रोश फैल गया है।

बाग थाना पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार अज्ञात चोर मंदिर से धातु की जलाधारी सहित कीमती सामग्री चुराकर फरार हो गए। जाते जाते कमरों में आग लगा दी जिससे खासा नुकसान हुआ। पुलिस इन अज्ञात बदमाशों की तलाश में जुट गई है।

खबर अपडेट की जा रही है…

ये भी पढ़ें

एमपी में कर्मचारियों, अधिकारियों को 5700 करोड़ की सौगात, सीएम ने किया ट्वीट
भोपाल
CM Mohan Yadav's gift of Rs 5700 crore to MP employees

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

27 Oct 2025 02:39 pm

Published on:

27 Oct 2025 02:00 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Dhar / एमपी में धार के प्राचीन मंदिर में चोरी के बाद लगाई आग, भक्तों में पसरा आक्रोश

बड़ी खबरें

View All

धार

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

ये हैं कुछ मिनटों के अरबपति, खाते से गायब हो गए 2817 करोड़, वजह कर देगी हैरान

Few Minutes Billionaire
धार

PM सूर्य क्रांति योजना: मुफ्त में मिलेगी बिजली, 928 उपभोक्ताओं को मिल रही ‘सब्सिडी’

फोटो सोर्स: पत्रिका
धार

यहां जमीन पर लेट गए दर्जनों लोग, ऊपर से दौड़ते हुए गुजर गई सैंकड़ों गाय, वीडियो कर देगा हैरान

Gaay Gohari Festival
धार

दिवाली पर बड़े भाई को बेरहमी से मार डाला, पूरे गांव में छाया मातम

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फोटो- सोशल मीडिया
धार

Dhar Accident: ट्रैक्टर पलटने से चार घायल, डॉक्टर ने सीपीआर देकर बचाई जिंदगी

dhar news
धार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.