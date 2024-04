नर्मदा में डूब गए शादी में आए दो किशोर, शवों पर सिर रखकर बिलख रहे मां-पिता

धारPublished: Apr 20, 2024 05:58:54 pm Submitted by: deepak deewan

धार में नर्मदा के खलघाट में यह दर्दनाक हादसा हुआ। यहां दो किशोर पास के गांव से नर्मदा नहाने आए थे। वे एकाएक गहरे पानी में चले गए और डूब गए। उन्हें डूबता देख लोगों ने बचाने की कोशिश की। घटना के तुरंत बाद पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद ग्रामीणों और गोताखोरों ने दोनों किशोरों को नर्मदा से बाहर निकाला। दोनों को तुरंत धामनोद सिविल अस्पताल ले गए जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि एक मृतक आशीष माचलपुर का निवासी था, जबकि दूसरा मृतक गौरव मंडलेश्वर का रहनेवाला था। 13 साल का आशीष और 14 साल का गौरव खलघाट के पास के एक गांव शाला में अपने परिवार के साथ रिश्तेदारी में शादी में आए थे। वे गांव से नर्मदा के खलघाट नहाने के लिए चले गए जहां ये हादसा हो गया। दो किशोरों की नर्मदा में डूबने से मौत की सूचना के बाद शादी वाले घर मे कोहराम मच गया। दोनों किशोरों के परिजन खलघाट की ओर भागे पर तब तक उनकी सांसे थम चुकी थीं। किशोरों के शव पर मां पिता का करुण विलाप देखकर हर किसी की आंखें नम हो गईं। इस हादसे के बाद पूरे गांव में मातम पसर गया।